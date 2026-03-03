Cine este Cristina Chiriac de la DNA Iași, propusă pentru funcția de procuror general al României

Cristina Chiriac, actual procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, este propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de procuror general al României. Nominalizarea vine în contextul în care mandatele actualilor șefi de parchete urmează să expire în această primăvară. Propunerea va fi analizată de Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, care va emite un aviz consultativ. Decizia finală îi va aparține președintelui Nicușor Dan.

Ministrul Justiției și-a susținut opțiunea invocând experiența profesională a candidatei și abilitățile sale de conducere.

„Doamna procuror dispune de o experiență profesională vastă și de înalt nivel, dublată de o pregătire juridică remarcabilă, precum și de reale aptitudini manageriale. Acestea sunt demonstrate atât prin activitatea desfășurată într-o funcție de conducere în cadrul DNA, cât și prin conținutul proiectului prezentat, al lucrărilor depuse și al susținerilor formulate în fața comisiei de interviu”, a declarat ministrul.

Radu Marinescu a subliniat, de asemenea, capacitatea Cristinei Chiriac de a utiliza instrumente moderne și o abordare strategică în combaterea corupției, precum și implicarea sa în promovarea unei culturi organizaționale bazate pe etică și integritate.

Cristina Chiriac are o experiență de 17 ani în magistratură. Între 2010 și 2015 a activat în cadrul parchetelor de pe lângă Judecătoriile Bârlad și Vaslui. Din august 2015 s-a alăturat Direcției Naționale Anticorupție Iași, iar din 2022 ocupă funcția de procuror-șef serviciu.

„Candidez pentru funcția de procuror general din convingerea că experiența mea managerială și profesională poate fi valorificată pentru consolidarea funcționării instituției într-un context dificil și în continuă schimbare (…) Proiectul este construit în jurul unei nevoi reale: Consolidarea Ministerului Public ca instituție stabilă, coerentă și eficientă”, a afirmat Chiriac la interviu.

Potrivit declarației de avere din 2024, Cristina Chiriac deține, împreună cu soțul său judecător, 14 terenuri în județele Iași și Vaslui. În patrimoniu figurează un apartament în Iași, un apartament și două case în Vaslui.

Aceasta a declarat o colecție de bijuterii și ceasuri evaluată la 6.500 de euro. În conturi bancare și fonduri de investiții sunt menționate economii de 110.000 de euro. De asemenea, apare un împrumut de 80.000 de euro, scadent în anul 2046.

Venitul anual declarat se ridică la aproximativ 63.000 de euro.

Propunerile ministrului Justiției urmează să fie transmise Secției pentru procurori a CSM pentru aviz consultativ. Ulterior, dosarul va ajunge la președintele României, Nicușor Dan, care va decide dacă aprobă sau respinge nominalizarea.

Schimbările de la vârful parchetelor sunt așteptate în această primăvară. Noile numiri ar putea avea un impact major asupra direcției luptei împotriva infracționalității.