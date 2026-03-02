Procesul de selecție pentru șefia marilor parchete, la final. Nicușor Dan are ultimul cuvânt

Ministerul Justiției urmează să publice luni rezultatele selecției pentru ocuparea funcțiilor de conducere de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PICCJ), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Ulterior, ministrul Radu Marinescu va înainta propunerile motivate Secției pentru procurori a CSM, pentru aviz consultativ, iar decizia finală va fi luată de președintele Nicușor Dan.

Pentru posturile de procuror-șef și procuror-șef adjunct la PICCJ, DNA și DIICOT s-au înscris 18 candidați, înregistrându-se inițial 19 candidaturi. Procurorul militar Bogdan Pîrlog și-a retras ulterior candidatura pentru DIICOT, după ce inițial s-a înscris pentru ambele instituții.

Interviurile s-au desfășurat timp de patru zile la Ministerul Justiției, fiecare candidat având la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial și maximum o oră pentru întrebări și răspunsuri. Evaluarea a vizat cunoașterea specificului unității, viziunea managerială, identificarea disfuncțiilor și propunerea de soluții, compatibilitatea proiectului cu cel al ierarhiei superioare, precum și aptitudinile manageriale și de comunicare.

Ministrul a spus că evaluarea a vizat modul în care candidații se raportează la valorile profesiei și ale funcției, motivația de a ocupa postul, integritatea și responsabilitatea acestora, precum și propunerile pentru creșterea încrederii cetățenilor în justiție.

Pentru funcția de procuror general al PICCJ s-au înscris Cristina Chiriac, de la DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Tribunalului Militar București. Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

La conducerea DNA, pentru postul de procuror-șef s-au înscris Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu. Pentru adjunct au aplicat Mihai Prună, Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan.

Funcția de procuror-șef al DIICOT este disputată de Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu și Codrin-Horațiu Miron. Pentru postul de adjunct al DIICOT candidează Aurel-Cristian Lzăr, Alex-Florin Florența, Claudia-Ionela Curelaru, Gill-Julien Grigore-Iacobici și Mihai-Răzvan Negulescu.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiției, iar propunerile motivate vor fi înaintate Secției pentru procurori a CSM pentru emiterea avizului consultativ. Acestea vor fi apoi transmise președintelui Nicușor Dan, care va lua decizia finală.

Ministrul Radu Marinescu a afirmat că procedura a fost gândită pentru a fi corectă și imparțială, fără a favoriza anumite persoane, și a subliniat că scopul este ca procesul să fie transparent, independent politic și să reflecte evaluarea cea mai obiectivă posibilă.

Potrivit Ministerului Justiției, în funcțiile de conducere pot fi numiți procurorii cu o vechime de minimum 15 ani, care nu au făcut parte din servicii de informații sau nu au interese care să afecteze obiectivitatea exercitării atribuțiilor.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că printre candidați se regăsesc „oameni foarte interesanți” și că este „optimist” că aceștia vor dinamiza activitatea parchetelor. În ceea ce-l privește pe procurorul Voineag, șeful statului a respins speculațiile legate de influențarea altor instituții.

„Mi se pare fără niciun fel de fundament”, a afirmat Nicușor Dan.