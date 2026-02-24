A doua zi de interviuri pentru conducerea Parchetului ICCJ, DNA și DIICOT. Câte locuri sunt disponibile

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a deschis seria audierilor pentru desemnarea noii conduceri a marilor parchete, într-o procedură organizată de Ministerul Justiției care a vizat și funcțiile de la DNA și DIICOT, potrivit Just.ro.

În total, 19 procurori s-au înscris în competiție, iar toți au îndeplinit condițiile legale și au fost admiși la interviurile programate în perioada 23–26 februarie.

Interviurile au debutat luni cu aspiranții la funcția de procuror general. Cristina Chiriac și Bogdan-Ciprian Pîrlog și-au prezentat proiectele manageriale în fața comisiei, iar actualul șef al Direcţia Naţională Anticorupţie, Marius Voineag, a candidat pentru postul de adjunct al procurorului general.

În timpul audierii, Bogdan Pîrlog a susținut că sistemul judiciar a pierdut încrederea unei părți importante a societății. „Am pierdut suportul opiniei publice”, a afirmat el, adăugând că instituțiile s-au bazat „în cel mai bun caz, pe o ostilitate indiferentă”.

Procurorul a explicat că deteriorarea relației cu cetățenii s-a produs pe fondul nemulțumirilor acumulate și al unei comunicări deficitare, precizând că „una din marile probleme ale percepţiei negative a sistemului judiciar a fost şi tăcerea”.

La rândul său, Marius Voineag a pledat pentru modernizarea activității Ministerului Public. El a propus dezvoltarea unui modul de inteligență artificială care să integreze jurisprudența și să fie utilizat de procurori pentru eficientizarea muncii.

Totodată, a susținut extinderea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, arătând că „promovarea acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei la nivel naţional ar trebui să fie o prioritate”, deoarece procedura ar fi redus costurile și ar fi simplificat activitatea la nivelul parchetelor.

Marți au fost programați candidații pentru conducerea DNA. Pentru funcția de procuror-șef au intrat în competiție Tatiana Toader, Vlad Grigorescu și Ioan-Viorel Cerbu. Pentru cele două posturi de procuror-șef adjunct au candidat Mihai Prună, Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan.

În 25 și 26 februarie au fost organizate audierile pentru conducerea Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, atât pentru funcția de procuror-șef, cât și pentru cele două poziții de adjunct, competiția fiind una extinsă.

Fiecare candidat a avut la dispoziție maximum 30 de minute pentru prezentarea proiectului managerial și cel mult o oră pentru întrebări și răspunsuri. Evaluarea a vizat cunoașterea specificului instituției, identificarea vulnerabilităților și soluțiile propuse, dar și aptitudinile manageriale: capacitatea de organizare, asumarea responsabilității, rezistența la stres și abilitățile de comunicare.

Un criteriu distinct l-a reprezentat modul în care candidații s-au raportat la valorile profesiei și la creșterea încrederii publice în justiție.

Comisia de interviu a fost condusă de ministrul Justiției și a inclus reprezentanți ai ministerului, procurori desemnați de CSM, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un specialist în management și un psiholog din sistemul judiciar.

Rezultatele selecției urmau să fie publicate la 2 martie. Ministrul Justiției a anunțat că va transmite propunerile motivate către Secția pentru procurori a CSM, pentru aviz consultativ, iar ulterior acestea urmau să ajungă la președintele României, care avea decizia finală.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că legea stabilește clar rolul șefului statului în această procedură: „Legea este foarte clară. Domnul preşedinte al României (…) este şi decidentul în această situaţie”. El a precizat că mecanismul a fost construit astfel încât să nu existe un caracter discreționar și că și-a dorit o procedură „transparentă, nepolitizată”.

Președintele Nicușor Dan a apreciat că printre candidați s-au regăsit „persoane foarte interesante” și s-a arătat optimist că noii șefi vor dinamiza activitatea parchetelor. Totodată, el a respins speculațiile potrivit cărora un eventual adjunct ar putea influența o altă instituție, calificând o asemenea ipoteză drept „o speculaţie fără niciun fundament”.