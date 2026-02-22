Dosarul „Las Vegas”, cu 70 de inculpați și clanuri interlope, retrimis la DIICOT. Faptele se aprioie de prescripție

Dosarul „Las Vegas”, în care DIICOT acuză clanuri interlope de violență, șantaj și constituire de grup infracțional, a stat peste doi ani în camera preliminară la Curtea de Apel București. Judecata pe fond nu a început potrivit g4media.ro, iar specialiștii avertizează asupra riscului de prescripție a faptelor.

Dosarul cunoscut sub numele „Las Vegas”, legat de lanțul de cazinouri care ar fi colaborat cu frații Andrew și Tristan Tate, a stat în camera preliminară a Curții de Apel București (CAB) din noiembrie 2023 până pe 11 februarie 2026. Legea prevede un termen de 60 de zile pentru această fază, însă cauza a fost amânată de numeroase ori, astfel că judecata pe fond nu a început nici în prezent.

Curtea de Apel București, condusă de judecătoarea Cătălina Cruceru, a restituit dosarul DIICOT după doi ani de amânări. Printre motivele invocate s-au numărat excepțiile ridicate de inculpați privind modul în care a fost întocmit rechizitoriul.

În special acuzația de constituire de grup infracțional organizat, cea mai gravă din dosar, a fost considerată insuficient detaliată și a fost trimisă spre refacere.

Judecătorii au cerut DIICOT să precizeze cu exactitate faptele care ar demonstra constituirea grupului infracțional, momentul în care acesta a luat ființă și cel în care s-a consumat infracțiunea, precum și membrii implicați, structura ierarhică și modul de coordonare a activităților.

Pentru restul acuzațiilor, precum șantaj, loviri și alte violențe, rechizitoriul a fost considerat conform.

În cadrul procesului, au fost anulate și unele probe, inclusiv analize financiare și procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice, invocându-se probleme de legalitate.

Contestațiile DIICOT și ale inculpaților au fost judecate timp de patru luni la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea. În final, ÎCCJ a respins toate contestațiile și a menținut decizia CAB, trimițând dosarul înapoi la DIICOT pentru refacerea acuzației privind grupul infracțional organizat.

Până în acest moment, judecata pe fond nu a fost programată, ceea ce ridică riscul ca multe dintre acuzații să se prescrie înainte de o eventuală sentință definitivă. Specialiștii consultați indică un termen de prescripție de 3-4 ani pentru majoritatea faptelor, iar procesul fiind întârziat mai bine de doi ani, prescripția ar putea fi invocată de inculpați.

Frații Mihăiță „Polonezu” Doroftei și Sorin Doroftei sunt acuzați că ar fi condus rețeaua implicată în cazinourile „Las Vegas”. În dosar apar și membri ai clanurilor Feraru și Corduneanu, precum și alte persoane cunoscute în mediul interlop, cum sunt Bița și Șpac.

Procurorii susțin că grupul coordona „angajații de pază” din mai multe județe, asigurându-se că persoanele care câștigau la păcănele nu plecau cu banii. Metodele folosite includeau șantaj, amenințări și violențe. Într-un caz documentat, trei inculpați au lovit repetat un client în sala de jocuri din București, iar Mihăiță Doroftei a criticat modul în care agresiunea a fost făcută sub camerele de supraveghere, sugerând să se procedeze în altă parte.

Un alt exemplu prezentat în rechizitoriu arată presiunile asupra rudelor unui câștigător care pierduse peste 600.000 de lei. Persoana vătămată a declarat că a renunțat la bani de frică, fiind avertizată că patronii Las Vegas sunt periculoși și ar putea trimite persoane să-i agreseze.

Sorin Doroftei deține 16 proprietăți în Dubai. El a declarat că investițiile au fost făcute în faza de proiect și nu au legătură cu ancheta DIICOT. Atât Sorin, cât și Mihăiță Doroftei sunt acuzați că, prin intermediul firmelor lor, ar fi împiedicat clienții să intre în posesia câștigurilor obținute în cazinouri.

Investigațiile de presă au arătat că frații Doroftei ar fi avut acorduri de împărțire a profiturilor cu frații Andrew și Tristan Tate. Conform acestor investigații, profitul urma să fie împărțit între cel puțin șase sucursale ale cazinourilor, însă rețeaua Las Vegas a declarat că a întrerupt relația cu frații Tate.

Lanțul de cazinouri Las Vegas deține peste 300 de săli de joc în 31 de județe și a acumulat venituri de aproape 1 miliard de lei între 2016 și 2022. Licențele pentru slot machines sunt deținute de trei firme, dintre care cea mai veche, Babaco Games SRL, există din 2011 și este controlată de un offshore cipriot, iar celelalte două, Noblepiagio și Avo Slots, au fost înființate în 2018 și sunt deținute de frații Doroftei.

În dosarul „Las Vegas” sunt implicate 85 de persoane, dintre care 70 inculpați, 11 părți vătămate și 4 societăți comerciale. Dosarul a fost trimis în judecată în 2023, dar procesul pe fond nu a început nici până acum. Mihăiță Doroftei este dat în urmărire generală de Poliția Română, iar frații Doroftei trebuie să refacă acuzația de grup infracțional organizat conform cerințelor instanței.

Specialiștii estimează că, având în vedere întârzierile și durata prescrierii, multe dintre faptele din dosar ar putea fi invocate ca prescrise înainte de pronunțarea unei sentințe definitive.