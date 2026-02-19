DNA își prezintă bilanțul pe 2025. Sechestre de 330 de milioane de lei și critici la adresa instituțiilor de control

Direcția Națională Anticorupție (DNA) prezintă bilanțul de activitate pe 2025, relatează news.ro. Anunță sechestre de 330 de milioane de lei și o creștere a sesizărilor din partea instituțiilor de control. Procurorul-șef Marius Voineag vorbește despre recuperarea prejudiciilor și despre performanțele din 2024.

Direcţia Naţională Anticorupţie își prezintă joi raportul de activitate pentru anul 2025. Evenimentul este programat la ora 11:00, la sediul Băncii Naționale, și are loc într-un climat public marcat de dezbateri privind sistemul judiciar și conducerea parchetelor importante din România.

Raportul este prezentat la o zi după ce Curtea Constituţională a României a decis că modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați este constituțională, deschizând calea pentru reducerea nivelului pensiilor și creșterea treptată a vârstei de pensionare. În același timp, spațiul public a fost animat de reacțiile generate de documentarul realizat de Recorder, intitulat „Justiție capturată”, în care sunt formulate acuzații inclusiv la adresa conducerii DNA.

Prezentarea raportului are loc și pe fondul procedurii de selecție pentru funcțiile de conducere de la DNA, Parchetul General și DIICOT. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de procuror general adjunct al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Una dintre principalele cifre anunțate înaintea prezentării oficiale a raportului este valoarea totală a bunurilor indisponibilizate. Potrivit lui Marius Voineag, la finalul lunii decembrie 2025, DNA avea sechestre în valoare de 330 de milioane de lei.

Suma depășește bugetul anual al instituției, care este sub 300 de milioane de lei. Procurorul-șef a subliniat că această evoluție reflectă accentul pus pe recuperarea produsului infracțional.

„Avem un sechestru la zi la finalul lunii decembrie de 330 milioane de lei. Mult mai mare decât bugetul pe care îl are DNA, undeva la sub 300 milioane. Este esențial să înțelegem că asta a fost chiar punctul candidaturii mele. Când am vorbit de DNA 2.0, m-am raportat strict la faptul că trebuie să le luăm și banii”, a declarat Marius Voineag.

El a adăugat că instituția pe care o conduce a devenit „o organizație profitabilă”, în sensul în care valoarea bunurilor puse sub sechestru depășește resursele bugetare alocate.

Conducerea DNA susține că direcția strategică vizează consolidarea componentei de recuperare a prejudiciilor. Potrivit lui Voineag, dosarele de mare corupție trebuie însoțite de măsuri eficiente pentru indisponibilizarea și recuperarea sumelor provenite din infracțiuni.

„Dosare mari s-au făcut, dar trebuie să ne ocupăm și de partea de recuperare a produsului infracțional. Și marele plus pe care îl avem în momentul de față e că am devenit o instituție, o organizație profitabilă, cum s-ar spune. Cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îl avem”, a afirmat procurorul-șef.

În 2024, DNA anunța că valoarea bunurilor indisponibilizate depășea 280 de milioane de lei, iar pe parcursul anului fuseseră dispuse măsuri asiguratorii de 236 de milioane de lei. Creșterea la 330 de milioane de lei în 2025 indică o continuare a acestei tendințe.

Voineag a mai precizat că instituția își propune să contribuie la combaterea marii evaziuni fiscale și să întoarcă în economia reală sumele obținute prin fapte de corupție sau infracțiuni asimilate.

Un alt punct asupra căruia procurorul-șef a insistat este relația cu instituțiile care au atribuții de control. Marius Voineag a afirmat că există o „incapacitate” a acestora de a transmite un număr mai mare de sesizări către DNA atunci când constată nereguli.

În 2024, toate instituțiile cu atribuții de control au transmis către DNA 39 de sesizări. În 2025, numărul acestora a crescut la 78 sau 79.

„Este de foarte multe ori incapacitatea instituțiilor cu atribuții de control de a se ridica la nivelul Direcției Naționale Anticorupției. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt”, a declarat Voineag.

El a arătat că, în 2024, DNA a înregistrat 1.888 de cauze noi, în timp ce sesizările provenite de la instituțiile de control au reprezentat doar o fracțiune redusă din acest total. Procurorul-șef a explicat că DNA este un organ de aplicare a legii și că activitatea sa depinde de sesizările primite, fie din partea altor instituții, fie din plângeri ale cetățenilor, anchete jurnalistice sau autosesizări.

Potrivit acestuia, în 2025 s-a înregistrat o creștere a numărului de sesizări venite în special din partea ANAF.