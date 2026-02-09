Marius Voineag candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general: DNA este o instituție mai bine organizată

Procurorul-șef al Direcția Națională Anticorupție, Marius Voineag, și-a depus, marți dimineață, candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României, dosarul fiind înaintat ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Procedura de selecție a fost declanșată de ministrul Justiției la data de 8 ianuarie 2026, în contextul în care mandatele conducerii Parchetului General și ale DNA expiră la 30 martie 2026. Cele mai multe candidaturi pentru funcțiile de vârf din parchete au fost depuse în ultima zi a termenului-limită.

Marius Voineag a confirmat pentru Mediafax depunerea candidaturii și a transmis un mesaj amplu privind activitatea și direcția DNA.

DNA este o instituție mai bine organizată, atractivă pentru procurori, care a lucrat cauze importante alături de partenerii americani și europeni și a cărei performanță a fost recunoscută în evaluările internaționale.

Le mulțumesc colegilor din DNA și din alte instituții ale statului român pentru că, într-un climat general foarte polarizat și plin de incertitudini inclusiv legislative, am continuat să ne ghidăm doar după lege și probe”.

Șeful DNA a subliniat că instituția trebuie să își păstreze direcția, în pofida atacurilor publice.

„Le mulțumesc celor din mass-media și din societatea civilă care ne-au ajutat să combatem mai bine corupția și să ne îmbunătățim activitatea. Sunt mândru de munca mea și a colegilor mei din ultimii trei ani. Știu cât de mare este responsabilitatea procurorului-șef DNA și știu că presiunile și atacurile publice sunt deseori pe măsura gravității dosarelor, așa că DNA trebuie să meargă cu aceeași forță înainte, fiind atentă la discuțiile din societate, dar evitând să fie prinsă în dispute politice”, afirmă Voineag.

În mesajul său, Marius Voineag a insistat asupra rolului instituțional al DNA și asupra limitelor necesare în relația cu spațiul public și politica.

„DNA este o instituție mai importantă decât fiecare dintre membrii ei. Este o instituție respectată de români, care leagă natural lupta anti-corupție de activitatea noastră. Este o instituție temută de toți cei care administrează cu rea – credință resursele publice, o instituție esențială și respectată a statului român. Așa și trebuie să rămână, evitând atât tentația telejustiției, dar și a predării în fața politicului. Mandatul meu de procuror-șef se oprește după acești trei ani. Sunt procuror de aproape 20 ani și de fiecare dată am mers acolo unde am crezut că pot avea cel mai mare impact. Sunt un om al legii și al eficienței, nu al spectacolului și conflictelor publice.

Într-un peisaj instituțional în care obiectivele manageriale rămân adesea vagi sau imposibil de verificat, am ales să îmi asum ținte concrete și măsurabile, iar orice persoană de bună-credință poate evalua astăzi, dacă au fost atinse. Consider că mi-am îndeplinit obiectivele asumate pentru DNA în planul de candidatură și ies cu fruntea sus din acest mandat”.

Referindu-se la decizia de a intra în competiția pentru funcția de adjunct al procurorului general, Voineag a explicat contextul instituțional și politic.

„Așa cum este firesc și democratic, procedura de numire a procurorilor șefi implică decizia oamenilor politici. Într-o țară în care încrederea este puțină, iar totul personalizat și deseori demonizat, performanța DNA depinde de susținerea tuturor instituțiilor statului, inclusiv a celor politice.

În acest context, am decis, de ceva vreme, să-mi depun candidatura pentru poziția de adjunct al procurorului general al României, acolo unde cred că pot contribui astăzi cel mai bine la obiectivul esențial al Justiției ca serviciu public. Vreau să le transmit colegilor din DNA faptul că misiunea lor este mai importantă ca oricând, iar cetățenilor să aibă încredere în curajul și profesionalismul instituției”, transmite șeful DNA.

În vârstă de 43 de ani, Marius Voineag activează de aproape 20 de ani în magistratură. A fost inițial avocat, apoi auditor de Justiție, iar ulterior a ocupat funcții de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și DIICOT, unde a fost procuror-șef al Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare.

La 30 martie 2023, Voineag a fost numit procuror-șef al DNA, venind din funcția de procuror-șef adjunct al Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.