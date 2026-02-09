Justitie

Lista cu candidații pentru șefia parchetelor se definitivează la ora 12.00. Numele vehiculate

Ministerul Justiției a declanșat pe 8 ianuarie procedura de selecție pentru funcțiile de procuror general și adjunct al procurorului general, procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DNA, precum și procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai DIICOT. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 9 februarie, ora 12.00, iar propunerile vor fi trimise către Consiliul Superior al Magistraturii de către ministrul Justiției pe 2 martie.

Ministrul Justiției: Procesul nu implică negocieri politice

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că procesul nu implică negocieri politice și că orice procuror care îndeplinește condițiile legale și consideră că poate prelua un rol managerial poate participa.

„Orice procuror care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, consideră că are o viziune managerială și dorește să se înscrie în procedură, poate să o facă. Eu vă asigur că cel puțin în ce privește această procedură și în ce privește Ministerul Justiției nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut.

Se poate vorbi doar despre rigoare, despre respectarea legii și despre faptul că toate candidaturile care vor fi depuse – și eu încurajez pe toți procurorii care consideră că pot să asume într-un mod responsabil, într-un mod profesional și într-un mod care să ajute la dezvoltarea Justiției – pot să facă acest lucru”, a declarat Marinescu.

Nicușor Dan are ultimul cuvânt

Procedura va presupune o selecție în cadrul unei comisii de la Ministerul Justiției, urmată de un aviz consultativ al secției de procurori a CSM. În final, Președintele României are ultimul cuvânt și poate aproba sau respinge propunerile:

„Președintele României este cel care încuviințează dacă dorește propunerea făcută de ministrul Justiției, iar aceste persoane își vor intra în mandat în momentul în care cei care sunt deja în mandat încetează mandatul respectiv”, a explicat Marinescu.

Potrivit prevederilor legale, dacă președintele Nicușor Dan consideră că o propunere nu corespunde viziunii sale privind candidatul sau viziunea managerială a acestuia, poate respinge propunerea de mai multe ori.

Candidații și numele vehiculate pentru șefia parchetelor

Surse judiciare citate de gândul.ro au dezvăluit că actualii șefi ai principalelor unități de parchet vor fi incluși pe listă: Alex Florența, procurorul general al PICCJ, Marius Voineag, șeful DNA, și Alina Albu, șefa DIICOT.

La nivel teritorial, se vehiculează că pentru conducerea DIICOT central ar putea candida:

-Antonia Diaconu, șefa DIICOT Pitești.

-Elena Ioana Bălaj Chendereș, șefa DIICOT Bihor – Serviciul Teritorial Oradea, care ocupă această funcție cu delegație din septembrie 2025, pe șase luni. Chendereș a intrat în magistratură în 2009.

De asemenea, actuala șefă a DIICOT central, Alina Albu, ar fi decisă să mai obțină un mandat, după ce a condus structura specializată timp de trei ani, în urma numirii făcute de fostul președinte Klaus Iohannis.

