Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, în noua carieră: Ghid pentru românii care vor rezidență în Italia

Alina Bica, fost procuror-șef al DIICOT și actualmente avocat în Italia s-a reprofilat pe procedură civilă. Mai exact îi ajută pe românii care vor rezidență sau alte documente în Italia.

Astfel, potrivit acesteia sunt necesare mai multe tipuri de acte pentru a obține dreptul la rezidență. ”Trebuie să ai asigurare de viață, trebuie să ai un contract de muncă și trebuie să dovedești veniturile necesare”, a explicat Alina Bica.

Doar că de fapt asigurarea de viață este asigurare de sănătate, așa cum au corectat-o internauții. Drept urmare, Alina Bica a revenit cu mai multe completări.

”Asigurarea de sănătate este obligatorie deoarece cardul de sănătate, deci posibilitatea de a beneficia de servicii medicale nu se obține decât după obținerea rezidenței. Spitalul italian nu își asumă despăgubirile pe sănătate sau asistență medicală pe sănătate în perioada premergătoare obținerii rezidenței.

Contractul de muncă nu atrage după sine eliberarea cărții de sănătate, ele două merg împreună, prin urmare asigurarea de sănătate este o condiție obligatorie pentru obținerea rezidenței”, a mai explicat avocata.

Astfel că cei care doresc să obțină rezidența în Italia, vor trebui să aibă inclusiv contract de muncă. ”Pașii necesari pentru obținerea rezidenței sunt următorii. În primul rând: obținerea unui contract de închiriere în legătură cu o locuință. Locuința trebuie să reflecte ca suprafață și condiții numărul de persoane care vor avea rezidența în aceasta.

În al doilea rând întocmirea documentației necesare ce va fi depusă la primăria aferentă locuinței ce va fi preluată în chirie. În al treilea rând obținerea unui contract de muncă pe o perioadă determinată de cel puțin 6 luni”, a mai spus Alina Bica. Asta înseamnă că toți cei care au obținut rezidența au îndeplinit astfel de condiții. Inclusiv cei care au fost condamnați în România, precum Dani Mocanu, trebuiau să aibă un contract de muncă.