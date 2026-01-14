Cum să-ți alegi avocatul. Tips and tricks de la Alina Bica

Alina Bica, fost procuror șef DIICOT a explicat într-un clip postat pe tik-tok cum să-ți alegi avocatul. Aceasta i-a sfătuit pe justițiabili să fie atenți la anumite detalii.

Din procuror-șef, Bica s-a transformat în avocat după ce a fost și fugară, dar și închisă. În cele din urmă, aceasta a îmbrăcat altă robă și vine cu sfaturi pentru justițiabili. “Alegerea unui avocat cu renume nu înseamnă că transformă cazul clientului într-o plimbare prin parc. Alegerea unui avocat cu renume nu înseamnă garanție.

Avocatul potrivit este avocatul care studiază, cunoaște cazul și adaptează soluțiile legale particular pentru acel caz. Uneori avocatul respectiv nu are niciun mare renume de mare avocat, într-un anumit domeniu”, a spus ea.

Aceasta a explicat că atunci când un apărător nu dă importanță cazului, nu trebuie să mai pierzi vremea. „Dacă întâlnești un avocat care nu are timpul și răbdarea necesară să te asculte măcar 30 de minute când îi prezinți cazul tău, mai bine fugi. Pentru că acel avocat nu va acorda timpul necesar și atenția necesară pentru a înțelege nevoile juridice ale cazului.

Fiecare caz este unic nu umblăm cu șabloane. Fiecare caz trebuie analizat raportat la particularitățile legale. Împrejurarea că într-o anume situație o soluție juridică a funcționat nu este o garanție că acea soluție se aplică cu succes și în cazul particular al clientului”.

În loc de concluzie, Alina Bica a specificat că soluțiile legale din alte cazuri nu sunt neapărat bune pentru toate cazurile similare. „În anumite situații clienții consideră că dacă o persoană publică a avut anumite probleme în anumite momente ale vieții sale și această persoană a reușit să obțină o soluție favorabilă, automat acea soluție se va aplica și în cazul lor. Lucrul acesta este fals și neeficient.

Fiecare caz este particular, nu căutăm să aplicăm metode de dinainte stabilite ci încercăm să obținem rezultate. Exact ca în situația în care mergi la medic. E posibil ca rețeta recomandată unui alt pacient să fi funcționat foarte bine pentru el, dar organismul noului pacient să nu reacționeze la fel”, a închis Alina Bica.