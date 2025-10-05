Justitie

Elena Udrea, reacție după ce Alina Bica a scăpat de mandatul de arestare

Elena Udrea, reacție după ce Alina Bica a scăpat de mandatul de arestareElena Udrea. Sursă foto: Facebook
Elena Udrea se bucură pentru Alina Bica, după ce fosta șefă a DIICOT a scăpat de o mare problemă cu legea. Curtea de Apel București a decis, vineri,retragerea mandatului european de arestare și a celui de executare a pedepsei. Bica fusese condamnată la patru ani de închisoare.

Fostul ministru Elena Udrea, mesaj după ce Alina Bica a scăpat de problemele cu legea

Udrea a afirmat că Bica a fost victima abuzurilor din Justiție.Am văzut decizia, mă bucur pentru ea. Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia. Nu pot să fiu decât bucuroasă pentru că a reuşit să i se recunoască această executare şi acum este liberă să călătorească oriunde îşi doreşte.

Cred că este o lecţie pentru cei care au făcut abuz în justiţia din România să nu le mai repete”, a spus fostul ministru al Dezvoltării pentru Observator.

Alina Bica pedeapsa

Ce decizie au luat magistrații

„(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, a fost sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Retragerea documentelor de executare

Magistrații au mai decis, de asemenea, retragerea documentelor de executare emise pe numele Alinei Bica, respectiv mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare.

„Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.

