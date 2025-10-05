Elena Udrea, reacție după ce Alina Bica a scăpat de mandatul de arestare

Elena Udrea se bucură pentru Alina Bica, după ce fosta șefă a DIICOT a scăpat de o mare problemă cu legea. Curtea de Apel București a decis, vineri,retragerea mandatului european de arestare și a celui de executare a pedepsei. Bica fusese condamnată la patru ani de închisoare.

Udrea a afirmat că Bica a fost victima abuzurilor din Justiție.Am văzut decizia, mă bucur pentru ea. Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia. Nu pot să fiu decât bucuroasă pentru că a reuşit să i se recunoască această executare şi acum este liberă să călătorească oriunde îşi doreşte.

Cred că este o lecţie pentru cei care au făcut abuz în justiţia din România să nu le mai repete”, a spus fostul ministru al Dezvoltării pentru Observator.

„(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, a fost sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Magistrații au mai decis, de asemenea, retragerea documentelor de executare emise pe numele Alinei Bica, respectiv mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare.

„Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.