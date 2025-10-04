Sport

Inter Milano - Cremonese, 4-1. Victorie lejeră pentru echipa lui Chivu. Chelsea, mare lovitură cu Liverpool

Cristi Chivu. Sursa foto: arhiva EVZ
Inter Milano s-a impus detașat, sâmbătă, pe teren propriu, în fața celor de la Cremonese, scor 4-1, într-o partidă din etapa a 6-a a Serie A. Echipa lui Cristi Chivu n-a avut emoții și a rezolvat problema încă din prima repriză, grație golurilor înscrise de Lautaro Martinez (6) și Ange-Yoan Bonny (38).

Victorie categorică pentru Interul lui Cristi Chivu, în partida cu Cremonese

Festivalul a continuat în repriza a doua, atunci când Federico Dimarco (55) și Nicolo Barella (57) și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor. Oaspeții au marcat și au redus proporțiile scorului în minutul 87, datorită lui Federico Bonazzoli (87).

Interul are 12 puncte, la fel ca și lidera AC Milan, Napoli și AS Roma. Toate cele trei echipe au însă o partidă mai puțin disputată.

Meci spectaculos, azi, în Italia, între Lazio și Torino, încheiat cu scorul de 3-3. Au marcat: Matteo Cancellieri (24 și 4), Danilo Cataldi (90=13 - din păenalty), repsectiv Giovanni Simeone (16), Che Adams (73) și Saul Coco (90+3).

Chelsea a învins-o pe FC Liverpool în ultimele secunde

În Premier League, Chelsea a învins-o pe FC Liverpool, scor 2-1, în etapa a 7-a. Gazdele au deschis scorul în minutul 14, marcator - Moises Caicedo. „Cormoranii” au revenit în partea a doua și au egalat datorită lui Cody Gakpo (63). Dar, londonezii au pus mâna pe cele trei puncte, după ce Estevao a marcat în ultimele secunde (90+5).

Arsenal a devenit lideră în Premier League

Tot azi, în Anglia, Manchester United s-a impus, acasă, scor 2-0, în confruntarea cu Sunderland. Au marcat: Mason Mount (8) și Benjamin Sesko (31). Tot cu 2-0 a câștigat și Arsenal, partida disputată pe teren propriu cu concitadina West Ham Unite. Marcatorii au fost Declan Rice (38) și Bukayo Saka (67 - din penalty). Leeds United a cedat, acasă, în jocul cu Tottenham, scor 1-2. Au marcat: Noah Okafor (34) / Mathys Tel (23) și Mohammed Kudus (57).

„Tunarii” au devenit lideri, cu un total de 16 puncte și sunt urmați de Liverpool (15) și Tottenham (14). Manchester United este pe 9 cu 10 puncte.

