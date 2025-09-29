Superliga. „U” Cluj - CFR Cluj, 2-2. Rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe

Update: 22.58. „U” Cluj și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, partida jucată luni seară. Damjan Djokovici a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 9, gazdele au revenit datorită reușitelor lui Dino Mikanovici (34) și Jovo Lukici (37). În repriza a doua, Lorenzo Biliboc a restabilit egalitatea (58).

Un rezultat care nu mulțumește pe nimeni. Echipa lui Sabău e pe 9 cu 14 puncte, cea a luui Mandorlini e pe 13, cu 9 puncte și un meci mai puțin disputat.

Superliga. „U” Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima partidă din etapa a 11-a a campionatului intern.

Este un derby al suferinței, ținând cont de faptul că ambele formații au avut mai probleme în debutul sezonului. Gazdele sunt pe locul al 9-lea cu 13 puncte, oaspeții se află pe poziția a 13-a cu 8 puncte. Andrea Mandorlini, tehnicianul oaspeților, trăiește periculos fiecare meci, fiindcă riscă să fie demis de patronul Neluțu Varga. Italianul i-a luat locul lui Dan Petrescu, dar n-a reușit să redreseze o formație care a început dezastruos stagiunea în curs.

U Cluj (4-3-1-2): Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu - El Sawy, Codrea, Bic - Nistor - Postolachi, Lukic Rezerve: Lefter, I. Chirilă - Codrea, Orban, Macalou, Capradossi, Drammeh, A. Trică, Fabry, Artean, M. Silva, Toșca, Murgia Absenți: Gheorghiță, Simion , Van der Werff (accidentați), Oaidă (probleme cu clubul) Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich - Abeid, Sinyan, Kresic, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Biliboc, L. Munteanu, Korenica Rezerve: Vâlceanu - Coco, Zouma, A. Păun, Șfaiț, Badamosi, T. Keita, Codrea, Ciubăncan, C. Deac, Cernigoi, Slimani Absenți: M. Ilie, Fică, Omeruo, Kamara, Rocha (accidentați) Antrenor: Andrea Mandorlini

Stadion: Cluj Arena Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel), Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Asistent VAR: Romică Bîrdeș (Pitești).

„Obiectivul e victoria, clar. Eu zic că suntem pregătiți, înțelegem importanța acestui joc pentru noi, dar și pentru fanii noștri. Înțelegem că este un meci special, nu-l putem trata ca pe un meci normal de primă ligă. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

E cel mai important meci de până acum, știm ce înseamnă, cum simt cei care ne susțin, cei care investesc în noi, mă refer aici în primul rând la fanii noștri, care investesc foarte multă pasiune. Se implică foarte mult, ne susțin și în meciurile din deplasare”, a spus Ioan Sabău, antrenorul gazdelor.