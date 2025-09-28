Sport

Superliga. Farul Constanța – Unirea Slobozia, 1-1. Larie a ratat un penalti în prelungiri

Superliga. Farul Constanța – Unirea Slobozia, 1-1. Larie a ratat un penalti în prelungiri
Unirea Slobozia a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Farul Constanța, în etapa a 11-a din Superligă. Penaltiul acordat Farului în minutul 90+2, executat de Larie, a fost apărat de Gurău, menținând scorul final.

Farul Constanța-Unirea Slobozia

La Ovidiu, gazdele au avut prima ocazie importantă în minutul 14, când Răzvan Tănasă nu a reușit să finalizeze pasa lui Ișfan. Farul a deschis scorul în minutul 45+2, prin Ţîru, care a înscris cu o lovitură de cap la centrarea din corner a lui Radaslavescu.

Golul egalizator al Unirii Slobozia a venit în minutul 56, când Purece a centrat și Eduard Florescu a marcat, aducând scorul la 1-1.

Farul Constanța- Unirea Slobozia

Farul a primit un penalti în minutul 90+2, după ce Gurău l-a faultat pe Cristi Ganea la un contraatac. Larie a executat, însă Gurău a respins, astfel că scorul a rămas 1-1.

Unirea Slobozia se află pe locul 6, cu 18 puncte, iar Farul Constanța ocupă locul 8, cu 15 puncte.

Echipele de start

Farul Constanța: Buzbuchi – Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Ramalho (Vojtus 69), Dican, Radaslavescu – I. Cojocaru (Cr. Sima 58), Ișfan, R. Tănasă (N. Grigoryan 80) Antrenor: Ianis Zicu

Unirea Slobozia: Gurău – A. Dorobanțu, A. Dinu, Antoche, Dragu – V. Pop (Coadă 62), Hamdiu, F. Purece (J. Jeno 62) – Afalna, Espinoza (Bărbuț 46), Dulcea (Ed. Florescu 46) Antrenor: Andrei Prepeliță

Cartonașe galbene

Ramalho 38, V. Dican 53 / V. Pop 43, Dragu 64, Dorobanțu 74, A. Dinu 80, Gurău 90+2

Arbitri

Horatiu Feșnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Andrei Antonie

