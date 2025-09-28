Actualitate

Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie

Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrieSuperliga/ Sursa foto Facebook
Etapa a 11-a a Superligii de fotbal, sezonul 2025-2026, se dispută în perioada 26-29 septembrie. Primele meciuri ale rundei au adus o victorie pentru FC Argeș la Sibiu, un egal spectaculos între Universitatea Craiova și Dinamo, remiză albă la Arad și succesul Rapidului pe terenul Petrolului.

Rezultate:

Vineri, 26 septembrie

AFC Hermannstadt - FC Argeş 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu

A marcat: Caio Ferreira (65). Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF

Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-2 (1-1), Stadion "Ion Oblemenco" - Craiova

Universitatea Craiova

Sursa foto: Facebook/Universitatea Craiova

Au marcat: Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90). Cartonaş roşu: Nicuşor Bancu (Universitatea, 65). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureş) Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Mai puține ore, vacanțe mai lungi. Cum arată radiografia învățământului românesc
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele

Sâmbătă, 27 septembrie

AFC UTA Arad - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, Arena ''Francisc Neuman" - Arad

Cartonaş roşu: Marius Coman (UTA) 44. Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF

FC Petrolul Ploieşti - FC Rapid Bucureşti 0-1 (0-1), Stadion "Ilie Oană" - Ploieşti

A marcat: Alexandru Paşcanu (24). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF

Duminică ,28 septembrie

FC Farul Constanţa - AFC Unirea 04 Slobozia (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)

FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Luni 29 septembrie

FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Botoşani (Arena 1 - Clinceni, 18:00)

FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 21:00)

Clasament

Universitatea Craiova 11 7 3 1 21-12 24

Rapid Bucureşti 11 6 4 1 16-8 22

FC Argeş 11 7 1 3 18-13 22

FC Dinamo Bucureşti 11 5 5 1 18-11 20

FC Botoşani 10 5 4 1 20-10 19

Unirea Slobozia 10 5 2 3 14-10 17

UTA Arad 11 3 7 1 15-14 16

Farul Constanţa 10 4 2 4 12-13 14

Universitatea Cluj 10 3 4 3 11-9 13

Oţelul Galaţi 10 3 4 3 11-10 13

FC Hermannstadt 11 2 4 5 9-14 10

CFR Cluj 9 1 5 3 13-18 8

FCSB 10 1 4 5 12-18 7

Petrolul Ploieşti 11 1 3 7 7-14 6

FK Csikszereda 10 0 5 5 10-22 5

Metaloglobus 10 0 3 7 10-21 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

