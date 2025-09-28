Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie

Etapa a 11-a a Superligii de fotbal, sezonul 2025-2026, se dispută în perioada 26-29 septembrie. Primele meciuri ale rundei au adus o victorie pentru FC Argeș la Sibiu, un egal spectaculos între Universitatea Craiova și Dinamo, remiză albă la Arad și succesul Rapidului pe terenul Petrolului.

Rezultate:

A marcat: Caio Ferreira (65). Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF

Au marcat: Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90). Cartonaş roşu: Nicuşor Bancu (Universitatea, 65). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureş) Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Cartonaş roşu: Marius Coman (UTA) 44. Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF

A marcat: Alexandru Paşcanu (24). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF

FC Farul Constanţa - AFC Unirea 04 Slobozia (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)

FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Luni 29 septembrie

FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Botoşani (Arena 1 - Clinceni, 18:00)

FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 21:00)

Universitatea Craiova 11 7 3 1 21-12 24

Rapid Bucureşti 11 6 4 1 16-8 22

FC Argeş 11 7 1 3 18-13 22

FC Dinamo Bucureşti 11 5 5 1 18-11 20

FC Botoşani 10 5 4 1 20-10 19

Unirea Slobozia 10 5 2 3 14-10 17

UTA Arad 11 3 7 1 15-14 16

Farul Constanţa 10 4 2 4 12-13 14

Universitatea Cluj 10 3 4 3 11-9 13

Oţelul Galaţi 10 3 4 3 11-10 13

FC Hermannstadt 11 2 4 5 9-14 10

CFR Cluj 9 1 5 3 13-18 8

FCSB 10 1 4 5 12-18 7

Petrolul Ploieşti 11 1 3 7 7-14 6

FK Csikszereda 10 0 5 5 10-22 5

Metaloglobus 10 0 3 7 10-21 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte