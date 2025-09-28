Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
- Maria Dima
- 28 septembrie 2025, 07:20
- Vineri, 26 septembrie
- AFC Hermannstadt - FC Argeş 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu
- Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-2 (1-1), Stadion "Ion Oblemenco" - Craiova
- Sâmbătă, 27 septembrie
- AFC UTA Arad - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, Arena ''Francisc Neuman" - Arad
- FC Petrolul Ploieşti - FC Rapid Bucureşti 0-1 (0-1), Stadion "Ilie Oană" - Ploieşti
- Duminică ,28 septembrie
- Clasament
Etapa a 11-a a Superligii de fotbal, sezonul 2025-2026, se dispută în perioada 26-29 septembrie. Primele meciuri ale rundei au adus o victorie pentru FC Argeș la Sibiu, un egal spectaculos între Universitatea Craiova și Dinamo, remiză albă la Arad și succesul Rapidului pe terenul Petrolului.
Rezultate:
Vineri, 26 septembrie
AFC Hermannstadt - FC Argeş 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu
A marcat: Caio Ferreira (65). Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF
Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti 2-2 (1-1), Stadion "Ion Oblemenco" - Craiova
Au marcat: Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90). Cartonaş roşu: Nicuşor Bancu (Universitatea, 65). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Florian Alexandru Vişan (Galaţi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureş) Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF
Sâmbătă, 27 septembrie
AFC UTA Arad - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-0, Arena ''Francisc Neuman" - Arad
Cartonaş roşu: Marius Coman (UTA) 44. Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Daniel Mitruţi (Craiova) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF
FC Petrolul Ploieşti - FC Rapid Bucureşti 0-1 (0-1), Stadion "Ilie Oană" - Ploieşti
A marcat: Alexandru Paşcanu (24). Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); arbitru asistent video: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) Observatori: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF
Duminică ,28 septembrie
FC Farul Constanţa - AFC Unirea 04 Slobozia (Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 17:30)
FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)
Luni 29 septembrie
FC Metaloglobus Bucureşti - AFC Botoşani (Arena 1 - Clinceni, 18:00)
FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 21:00)
Clasament
Universitatea Craiova 11 7 3 1 21-12 24
Rapid Bucureşti 11 6 4 1 16-8 22
FC Argeş 11 7 1 3 18-13 22
FC Dinamo Bucureşti 11 5 5 1 18-11 20
FC Botoşani 10 5 4 1 20-10 19
Unirea Slobozia 10 5 2 3 14-10 17
UTA Arad 11 3 7 1 15-14 16
Farul Constanţa 10 4 2 4 12-13 14
Universitatea Cluj 10 3 4 3 11-9 13
Oţelul Galaţi 10 3 4 3 11-10 13
FC Hermannstadt 11 2 4 5 9-14 10
CFR Cluj 9 1 5 3 13-18 8
FCSB 10 1 4 5 12-18 7
Petrolul Ploieşti 11 1 3 7 7-14 6
FK Csikszereda 10 0 5 5 10-22 5
Metaloglobus 10 0 3 7 10-21 3
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte
