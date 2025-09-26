Superliga. Universitatea Craiova - Dinamo, ora 21.00. Derby în Bănie în cursa pentru titlu

Superliga. Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe stadionul „Ion Oblemenco” într-o partidă ce contează pentru etapa a 11-a a campionatului intern. Confruntare între două formații aflate în vârful clasamentului, bine plasate în lupta pentru titlu.

Oltenii sunt lideri cu 23 de puncte și vin după eșecul de la Oțelul Galați, scor 0-1. Dinamovișii sunt pe 3, cu 19 puncte, iar în runda precedentă au remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 1-1.

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Nsimba Rezerve: Lung jr, L. Popescu, M. Rădulescu, Teles, Al. Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan, Mogoș, Stevanovici, Etim Absenți: - Antrenor: Mirel Rădoi

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Kyriakou, Milanov - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Licsandru, Mărginean, Al. Pop, Perica, Caragea, Tabuncic, Soro, M. Ștefan, Bordușanu, L. Barbulescu Absenți: Gnahore (suspendat), Mazilu (în urmă cu pregătirea), Cr. Mihai, Ikoko (nerefăcuți) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Ion Oblemenco” Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi). A1: Vişan Florian Alexandru (Galaţi), A2: Corb Ioan Alexandru (Satu Mare). Arbitru VAR: Chivulete Andrei Florin (Bucureştii). Arbitru AVAR: Bojan Cosmin (Târgu Mureş).

„Va fi primul derby adevărat. Chiar dacă am jucat și cu CFR până acum și cu U Cluj, cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, mult așteptat în primul rând de suporteri, de suporterii ambelor echipe, după aceea de jucătorii. Cred că va fi o partidă intensă, sper să nu fie probleme în tribune, ca toată lumea să fie civilizată și spectacolul să rămână doar pe teren”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul Universității, înaintea confruntării de diseară.