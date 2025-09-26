Sport

Superliga. Universitatea Craiova - Dinamo, ora 21.00. Derby în Bănie în cursa pentru titlu

Comentează știrea
Superliga. Universitatea Craiova - Dinamo, ora 21.00. Derby în Bănie în cursa pentru titluSuperliga. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Superliga. Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe stadionul „Ion Oblemenco” într-o partidă ce contează pentru etapa a 11-a a campionatului intern. Confruntare între două formații aflate în vârful clasamentului, bine plasate în lupta pentru titlu.

Superliga. Universitatea Craiova și Dinamo, meci incendiar pe „Ion Oblemenco”

Oltenii sunt lideri cu 23 de puncte și vin după eșecul de la Oțelul Galați, scor 0-1. Dinamovișii sunt pe 3, cu 19 puncte, iar în runda precedentă au remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 1-1.

Echipe probabile

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Nsimba Rezerve: Lung jr, L. Popescu, M. Rădulescu, Teles, Al. Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, A. Rus, Paradela, Băsceanu, Fl. Ștefan, Mogoș, Stevanovici, Etim Absenți: - Antrenor: Mirel Rădoi

Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Kyriakou, Milanov - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Licsandru, Mărginean, Al. Pop, Perica, Caragea, Tabuncic, Soro, M. Ștefan, Bordușanu, L. Barbulescu Absenți: Gnahore (suspendat), Mazilu (în urmă cu pregătirea), Cr. Mihai, Ikoko (nerefăcuți) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Ion Oblemenco” Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi). A1: Vişan Florian Alexandru (Galaţi), A2: Corb Ioan Alexandru (Satu Mare). Arbitru VAR: Chivulete Andrei Florin (Bucureştii). Arbitru AVAR: Bojan Cosmin (Târgu Mureş).

Mirel Rădoi: „Va fi primul derby adevărat”

„Va fi primul derby adevărat. Chiar dacă am jucat și cu CFR până acum și cu U Cluj, cred că acesta este primul derby adevărat al campionatului, mult așteptat în primul rând de suporteri, de suporterii ambelor echipe, după aceea de jucătorii. Cred că va fi o partidă intensă, sper să nu fie probleme în tribune, ca toată lumea să fie civilizată și spectacolul să rămână doar pe teren”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul Universității, înaintea confruntării de diseară.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:03 - Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța
19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale