Sport

Florin Marin, fost jucător și antrenor, murit la 72 de ani

Comentează știrea
Florin Marin, fost jucător și antrenor, murit la 72 de aniSursa foto: FCSB
Din cuprinsul articolului

Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin a încetat din viață joi, la vârsta de 72 de ani, au anunțat Federația Română de Fotbal (FRF)  și mai multe cluburi la care a activat de-a lungul carierei.  „Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin.

Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară, după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul FRF.

Florin Marin

Florin Marin și Gigi Nețoiu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Mesaje la Moartea lui Florin Marin

FCSB a transmis un mesaj la moartea lui Florin Marin:  „Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”,

Și Dinamo, echipă pe care Florin Marin a antrenat-o în 2002, a transmis un mesaj de rămas-bun: „Odihnă veșnică, Florin Marin! Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viață fostul fotbalist și antrenor român Florin Marin. De-a lungul carierei sale, acesta a condus și clubul nostru în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 și în a doua parte a sezonului 2005–2006. Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
Omul-cheie din umbra lui Iliescu: Regizorul din culisele puterii
Omul-cheie din umbra lui Iliescu: Regizorul din culisele puterii

Cariera de jucător

Născut pe 19 mai 1953 în București, Florin Marin a evoluat ca fundaș central, jucând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon, a acumulat peste 280 de meciuri în campionat și a făcut parte din echipa națională Under-21 a României.

La Steaua București, unde a evoluat între 1976 și 1984, a strâns 174 de meciuri și a marcat trei goluri. În tricoul roș-albaștrilor, a cucerit un titlu de campion și o Cupă a României. De asemenea, a jucat de cinci ori pentru echipa națională a României.

Cariera de antrenor

Florin Marin și-a continuat cariera în fotbal ca antrenor, conducând atât echipe de club, cât și selecționate naționale. A fost antrenor principal al echipei naționale Under-21 și antrenor secund la prima reprezentativă a României.

Printre echipele pe care le-a pregătit se numără Rapid București, Farul Constanța, Ceahlăul Piatra Neamț, FC Național, Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo București, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, Jiul Petroșani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oțelul Galați, ACS Poli Timișoara și FC Voluntari.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:06 - Florin Marin, fost jucător și antrenor, murit la 72 de ani
23:58 - Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România
23:49 - Scenariul unei alinațe PSD-AUR la guvernare. Răspunsul lui Bolojan
23:46 - flydubai lansează conexiuni directe către Iași și Chișinău
23:40 - Bogdan Ivan: România ar putea avea un blackout dacă renunță la centralele pe cărbune
23:35 - Kelemen Hunor vrea păstrarea plafonării prețurilor: oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi

HAI România!

Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Proiecte speciale