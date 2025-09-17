Un fost campion al Stelei, de nerecunoscut după ce boala s-a agravat rapid

Un fost campion al Stelei, care a jucat în trecut la Rapid și a antrenat Dinamo, trece printr-o perioadă dificilă, având, în prezent, probleme de sănătate, potrivit Fanatik.

Florin Marin, fostul fundaș format la Rapid, este acum de nerecunoscut. Deși are 1,87 metri înălțime, cântărește doar 40 de kilograme și se află în stadiul final al demenței.

Foștii colegi de la Steaua au privit cu șoc situația dificilă a lui Florin Marin, iar unii au izbucnit în plâns când l-au vizitat la spital. El nu i-a recunoscut decât după ce soția sa, Rodica, a intervenit, potrivit Fanatik.

Medicii sunt rezervați în legătură cu șansele lui Florin Marin. Boala s-a agravat rapid în ultimele luni, iar situația este dramatică pentru antrenorul de 72 de ani.

Pentru o scurtă perioadă, fostul sportiv a revenit în fotbal alături de Gigi Nețoiu la FC Voluntari. Oficial, a ocupat funcția de director tehnic și, pentru puțin timp, pe cea de antrenor interimar, după plecarea lui Ovidiu Burcă la finalul lui 2024.

După aproape 300 de meciuri în prima divizie, sportivul și-a încheiat cariera de jucător și a trecut la antrenorat. În 2015 a fost principal la Rapid, iar în 2011 a activat ca antrenor secund la naționala României. A ocupat aceeași funcție la FCSB în 2010 și la Universitatea Craiova între 2010 și 2011. De asemenea, a avut două mandate scurte ca antrenor principal la Craiova, în 2000 și în perioada 2001-2002.

Acesta a mai antrenat Dinamo în două perioade. Prima dată a ajuns în Ștefan cel Mare în 2002, iar patru ani mai târziu, la solicitarea lui Gigi Nețoiu, cu care avea o relație apropiată, a revenit pe bancă pentru 11 meciuri.

Florin Marin a avut 281 de meciuri în prima ligă. A jucat opt ani la Steaua și zece la Rapid, dintre care șase ca junior și patru ca senior. Ca fotbalist, a câștigat trei trofee: Cupa României cu Rapid în 1975, titlul de campion cu Steaua în 1978 și din nou Cupa României în 1979.

În cariera de antrenor, întinsă pe mai bine de 25 de ani, a avut 456 de meciuri și a pregătit 16 echipe, printre care Ceahlăul, Farul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, Astra Ploiești, Astra Giurgiu, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, ACS Poli Timișoara și Voluntari.