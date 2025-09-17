Ruptură între Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic. De ce vrea președintele schimbarea antrenorului

Exclusiv. În ciuda unui început de campionat promițător, tensiunile din cadrul clubului Dinamo continuă să prindă noi dimensiuni. Relația dintre președintele Andrei Nicolescu și antrenorul Zeljko Kopic este tot mai fragilă, iar surse apropiate clubului susțin că se conturează o ruptură iminentă. Deși rezultatele îl mențin, deocamdată, pe banca echipei, conducerea este nemulțumită de modul în care croatul își gestionează activitatea.

În exclusivitate pentru EvZ, apropiații lui Andrei Nicolescu au oferit tabloul real al situației de la Dinamo. Amănuntele survin la scurt timp după ce tot Evenimentul Zilei a anunțat că unul dintre acționari dorește să părăsească echipa.

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale președintelui Dinamo se leagă de relația tensionată dintre antrenor și departamentul de scouting.

Scouterii clubului au muncit intens în fiecare campanie de transferuri, analizând zeci de jucători, realizând fișe detaliate și propunând nume considerate utile pentru echipă. Cu toate acestea, Zeljko Kopic a ales să ignore complet recomandările lor.

Mai mult, oamenii din staff-ul de scouting se plâng că antrenorul nici măcar nu a deschis fișele transmise, preferând să ia decizii pe cont propriu. Situația a generat frustrare și a dus la un conflict intern tot mai vizibil.

Pe lângă atitudinea față de scouteri, modul în care Kopic conduce ședințele de pregătire reprezintă un alt motiv de tensiune.

Croatul lucrează aproape exclusiv cu jucătorii considerați titulari, în timp ce rezervele rămân în plan secund. Potrivit surselor, acest stil de lucru creează frustrări în rândul lotului și alimentează nemulțumirile conducerii. Șefii consideră că întreaga echipă ar trebui pregătită la același nivel.

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo într-un moment dificil și a reușit, în primul rând, să stabilizeze echipa. Totuși, bilanțul său nu este unul spectaculos.

De la instalarea sa, Dinamo a disputat 41 de meciuri oficiale. Bilanțul: 16 victorii, 10 egaluri și 15 înfrângeri. Golaverajul este unul echilibrat, 52–49, însă lipsa constanței și a unor victorii clare împotriva marilor rivale au menținut nemulțumirile la nivelul conducerii și al fanilor.

În campionatul actual, Dinamo ocupă locurile de mijloc ale clasamentului, dar jocul echipei nu convinge.

Interesant este că, la început, Andrei Nicolescu a avut un discurs pozitiv despre Kopic. Președintele sublinia că aducerea croatului a fost o alegere logică pentru un proiect pe termen mediu.

„Am ales un antrenor cu experiență, care știe să lucreze sub presiune și care a demonstrat în Croația că poate construi echipe competitive. Cred că Zeljko Kopic este omul potrivit pentru Dinamo și are susținerea noastră totală”, declara Nicolescu în momentul numirii antrenorului.

Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat radical. Dacă în prima fază vorbea despre „un parteneriat solid”, acum președintele este nemulțumit și ia în calcul schimbarea.

Mai mult, în ciuda parcursului bun al lui Dinamo în campionat, Nicolescu i-a transmis lui Kopic că s-au luat decizii greșite în campania de transferuri.

„Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim realiști, să vedem și capacitatea clubului de a susține jucătorii. Salarii de 20.000, 25.000, 30.000 de euro nu o să plătească Dinamo.

Sunt jucători pe care i-am filtrat, care au fost acolo, iar la final nu au fost acceptați. Jucători care aveau capacitatea să aducă un plus. Suntem exclusiviști. Dacă îndeplinesc toate condițiile, vom mai aduce și jucători”, a declarat Andrei Nicolescu.