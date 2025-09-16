Dinamo se clatină, după ce milionarul a anunțat că vinde acțiunile

Bogdan Pavel, unul dintre acționarii lui Dinamo, a făcut demersurile necesare să părăsească echipa și a scos acțiunile la vânzare. Milionarul din domeniul pharma a luat decizia, susțin sursele autorizate Evz.ro, din mai multe considerente.

Pe lângă problemele pe care le are cu lanțul de farmacii pe care le deține la nivel național, Bogdan Pavel este nemulțumit de discrepanțele dintre acționarii lui Dinamo. În sânul echipei din Ștefan cel Mare, nemulțumirile se acutizează între acționari după ce Eugen Voicu și Andrei Nicolescu au pus „frână” investițiilor. Astfel, oamenii implicați în mod real la echipă au rămas Renovatio și Bogdan Pavel. Cel din urmă, însă, a decis că este momentul să se retragă de la Dinamo. Numai că prețul cerut în schimbul acțiunilor este considerat unul piperat: 2-3 milioane de euro.

Bogdan Pavel, alături de Ovidiu Andrieș și Dan Gătăianțu dețin în jur de 20% din procentele Red & White, compania care controlează Dinamo.

Omul de afaceri Bogdan Nicolae-Pavel se confruntă cu probleme financiare majore. Trei autorizații de funcționare pentru farmacii din municipiul Iași au fost scoase la licitație de două ori de către executorul judecătoresc Ciprian Sîrbu, la solicitarea Exim Banca Românească SA.

Miza este una importantă: prețul total de pornire pentru cele trei autorizații ajunge la 1,2 milioane de euro, însă suma nu acoperă debitul principal datorat băncii.

Litigiul are la bază un credit contractat de milionar. Exim Banca Românească are de recuperat 36 milioane de lei (aproape 7 milioane de euro), sumă la care se adaugă penalități de 1,3 milioane de lei. În total, datoria depășește 7 milioane de euro.

Executorul judecătoresc a stabilit pentru data de 17 iulie 2025 trei licitații distincte, fiecare vizând câte o autorizație de funcționare emisă de Ministerul Sănătății în perioada 2007–2010 pentru societatea Star Farm SRL, preluată ulterior de Bogdan Pavel.

Cele trei puncte de lucru vizate se află pe strada Petre Țuțea nr. 25, bulevardul Primăverii nr. 1 și strada Ipsilanti nr. 3 din Iași. Evaluatorii au stabilit un preț de pornire de 2.041.815 lei pentru fiecare autorizație, echivalentul a aproximativ 406.000 de euro.

„Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil urmărit să-l anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul mobil scos la licitație publică să se prezinte la termenul de vânzare, având asupra lor acte de identitate și până la această dată să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în anunțul executorului judecătoresc Ciprian Sîrbu.

Bogdan Pavel deține, prin diverse companii, peste 100 de farmacii la nivel național. Una dintre cele mai importante firme din portofoliu este Europharm Holding SA, companie cu afaceri de aproximativ 900 de milioane de lei (180 milioane de euro) și aproape 300 de angajați.

De asemenea, în portofoliul său apar Beneva Pharma Help SRL, Coca Farm SRL, Farmaciile Revitalia SRL și Farmaciile Magna SRL.

Pe lângă afacerile din domeniul farmaceutic, Bogdan Pavel este și unul dintre acționarii clubului de fotbal Dinamo București. Prin intermediul firmei Team Sport Management SRL, acesta a preluat o parte din acțiunile Red & White 2022 Management SA, societate care deține 80% din Dinamo.