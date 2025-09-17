Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj, a murit la 67 de ani

Fotbalul românesc trece din nou prin momente de tristețe, după ce a pierdut un nume cunoscut din generația anilor ’80.

Aurel Stoica, fost mijlocaș care a evoluat pentru Steaua București și Universitatea Cluj, s-a stins din viață marți, 16 septembrie 2025, la vârsta de 67 de ani. Vestea dispariției sale a fost confirmată de clubul „U” Cluj, care i-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, au transmis oficialii echipei clujene.

Postarea a fost însoțită de o fotografie cu fostul mijlocaș, care a purtat tricoul alb-negru într-o perioadă în care Universitatea Cluj se lupta constant pentru un loc solid în prima ligă.

Aurel Stoica s-a născut la Târnăveni, în județul Mureș. A început fotbalul la Chimica Târnăveni, echipa locală, unde s-a remarcat prin forța de joc și determinare. Performanțele sale l-au adus rapid în atenția cluburilor mari din România, iar în 1981 a făcut pasul către Steaua București.

Transferul la clubul din Ghencea părea a fi o șansă uriașă pentru un tânăr aflat la început de drum, într-o perioadă în care Steaua își consolida nucleul de jucători ce aveau să scrie istorie câțiva ani mai târziu.

Cariera lui Aurel Stoica la Steaua a fost însă scurtă și marcată de tensiuni. Deși a prins câteva meciuri ca titular, relația cu Tudorel Stoica, căpitanul de atunci, a fost una complicată.

Într-un interviu acordat luna trecută publicației cuvantul-liber.ro, fostul mijlocaș povestea deschis episodul care i-a influențat decisiv parcursul:

„Am stat doar șase luni. Am avut un conflict cu Tudorel Stoica. Am jucat la Târgu Mureș cu Steaua și am pierdut mingea de câteva ori. M-a înjurat de familie, i-am răspuns la fel, iar de acolo relația s-a rupt. Aveam 22-23 de ani. Totuși, eram titular, într-o echipă bună: Tudorel Stoica, Florin Marin, Sameș, Anghelini, Iordache etc. Asta era în 1981. Am jucat doar până prin etapa a șaptea sau a opta, apoi am rămas rezervă. Steaua formase o echipă puternică, dar turul l-am terminat pe locul 11, lucru rar pentru club.”

După doar câteva luni, Aurel Stoica a decis să plece, preferând să-și continue cariera în altă parte, departe de conflictele interne.

Cel mai important capitol al carierei sale a fost legat de Universitatea Cluj. Între 1983 și 1988, Stoica a purtat tricoul alb-negru și a devenit o piesă de bază pentru echipa antrenată în acea perioadă de Ion Cechi și, ulterior, de alți tehnicieni.

Timp de cinci sezoane, mijlocașul a contribuit la stabilitatea „șepcilor roșii”, fiind apreciat de suporteri pentru stilul său combativ și pentru devotamentul arătat pe teren.

De-a lungul carierei, Aurel Stoica a mai evoluat la FC Bihor, ASA Târgu Mureș și Electromureș Târgu Mureș, echipe care au completat traseul său în fotbalul românesc. Deși nu a prins gloria europeană a Stelei din 1986, Stoica a rămas un fotbalist respectat pentru modul în care s-a dedicat profesiei.