Sport

Universitatea Craiova-Farul, 2-0. Oltenii rămân neînvinși în Superligă

Comentează știrea
Universitatea Craiova-Farul, 2-0. Oltenii rămân neînvinși în SuperligăSursa foto: Facebook/ Universitatea Craiova
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova a obținut duminică o victorie pe teren propriu, scor 2-0, în fața formației Farul Constanța, în etapa a noua din Superligă. Oltenii rămân neînvinși și conduc în clasament cu 23 de puncte, având patru puncte avans față de Rapid. Farul, în schimb, a suferit a patra înfrângere din sezon și se află pe locul 8, cu 13 puncte.

Partida a început în forță, cu Nsimba încercând un șut de la distanță în minutul 3, iar în minutul 17 a lansat o acțiune pentru Al Hamlawi, care nu a reușit să învingă portarul Buzbuchi. Francezul Nsimba a deschis scorul în minutul 22, după o pasă excelentă primită de la Al Hamlawi, marcând peste portarul constănțean. Farul a avut ocazii, prin Răzvan Tănasă în minutul 42, iar Nsimba a ratat din nou în minutul 58.

În repriza a doua, portarul Isenko a intervenit salvator la șutul lui Cristian Ganea din minutul 65. În minutul 76, Universitatea Craiova a dublat avantajul: Bancu a centrat în careu, Dican a încercat să respingă, dar mingea a ajuns în poartă, stabilind scorul final. În minutul 87, Buzbuchi a mai respins un șut al lui Mihnea Rădulescu, menținând astfel tabela la 2-0.

Universitatea Craiova-Farul Constanța. Formațiile de start

Universitatea Craiova

Sursa foto: Facebook/Universitatea Craiova

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 79), Badelj – Fl. Ștefan (Mekvabishvili 74), D. Matei (M. Rădulescu 73), T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi (Monday Etim 84), Nsimba (Baiaram 73). Antrenor: Mirel Rădoi

Guvernatorul din Utah: Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu poliția. Noi detalii
Guvernatorul din Utah: Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu poliția. Noi detalii
Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa
Două drumuri din România, incluse în lista celor mai spectaculoase șosele din Europa

Farul Constanța: Buzbuchi – V. Dican, Larie, L. Pellegrini (G. Iancu 46), C. Ganea – Vînă, Ramalho (N. Grigoryan 74), Radaslavescu (Duțu 79) – Cr. Sima (I. Cojocaru 74), Ișfan (Markovic 79), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Romanchuk 35, Nsimba 37, D. Matei 39 / Cr. Sima 5, L. Pellegrini 7, Radaslavescu 19, Ramalho 70, C. Ganea 75

Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Ionuț Neacșu Arbitri VAR: Sorin Costreie – Valentin Porumbel

Partida a atras peste 10.000 de spectatori pe stadionul „Ion Oblemenco”, în ciuda temperaturilor scăzute din această perioadă. Universitatea Craiova își va continua parcursul în Superligă cu meciuri împotriva formațiilor Hermannstadt și CFR Cluj, programate în etapele următoare. Farul Constanța va întâlni FC Voluntari și Sepsi OSK în următoarele etape.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:41 - Universitatea Craiova-Farul, 2-0. Oltenii rămân neînvinși în Superligă
20:31 - Hagi tranșează revenirea la națională: Cel mai mare antrenor român e încă acolo
20:22 - Episod necunoscut din fotbalul românesc. Fotbaliștii Stelei, „garanție” la cămătari pentru datoriile lui Becali
20:11 - Guvernatorul din Utah: Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu poliția. Noi detalii
20:07 - Inflația și sărăcia, motivele invocate de Radu Oprea pentru continuarea plafonării
19:58 - MAE, după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei: S-a solicitat să se ia neîntârziat toate măsurile

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale