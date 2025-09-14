Universitatea Craiova-Farul, 2-0. Oltenii rămân neînvinși în Superligă

Din cuprinsul articolului Universitatea Craiova-Farul Constanța. Formațiile de start

Universitatea Craiova a obținut duminică o victorie pe teren propriu, scor 2-0, în fața formației Farul Constanța, în etapa a noua din Superligă. Oltenii rămân neînvinși și conduc în clasament cu 23 de puncte, având patru puncte avans față de Rapid. Farul, în schimb, a suferit a patra înfrângere din sezon și se află pe locul 8, cu 13 puncte.

Partida a început în forță, cu Nsimba încercând un șut de la distanță în minutul 3, iar în minutul 17 a lansat o acțiune pentru Al Hamlawi, care nu a reușit să învingă portarul Buzbuchi. Francezul Nsimba a deschis scorul în minutul 22, după o pasă excelentă primită de la Al Hamlawi, marcând peste portarul constănțean. Farul a avut ocazii, prin Răzvan Tănasă în minutul 42, iar Nsimba a ratat din nou în minutul 58.

În repriza a doua, portarul Isenko a intervenit salvator la șutul lui Cristian Ganea din minutul 65. În minutul 76, Universitatea Craiova a dublat avantajul: Bancu a centrat în careu, Dican a încercat să respingă, dar mingea a ajuns în poartă, stabilind scorul final. În minutul 87, Buzbuchi a mai respins un șut al lui Mihnea Rădulescu, menținând astfel tabela la 2-0.

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 79), Badelj – Fl. Ștefan (Mekvabishvili 74), D. Matei (M. Rădulescu 73), T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi (Monday Etim 84), Nsimba (Baiaram 73). Antrenor: Mirel Rădoi

Farul Constanța: Buzbuchi – V. Dican, Larie, L. Pellegrini (G. Iancu 46), C. Ganea – Vînă, Ramalho (N. Grigoryan 74), Radaslavescu (Duțu 79) – Cr. Sima (I. Cojocaru 74), Ișfan (Markovic 79), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Romanchuk 35, Nsimba 37, D. Matei 39 / Cr. Sima 5, L. Pellegrini 7, Radaslavescu 19, Ramalho 70, C. Ganea 75

Arbitri: Marcel Bîrsan – Vasile Marinescu, Ionuț Neacșu Arbitri VAR: Sorin Costreie – Valentin Porumbel

Partida a atras peste 10.000 de spectatori pe stadionul „Ion Oblemenco”, în ciuda temperaturilor scăzute din această perioadă. Universitatea Craiova își va continua parcursul în Superligă cu meciuri împotriva formațiilor Hermannstadt și CFR Cluj, programate în etapele următoare. Farul Constanța va întâlni FC Voluntari și Sepsi OSK în următoarele etape.