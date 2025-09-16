Sport

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Rapid a transmis un mesaj de condoleanțe pentru antrenor

Comentează știrea
Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Rapid a transmis un mesaj de condoleanțe pentru antrenorSursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Luni seară, clubul giuleștean a transmis printr-un mesaj postat pe Facebook că fratele antrenorului Constantin Gâlcă s-a stins din viață.

Fratele antrenorului Rapid, Constantin Gâlcă, s-a stins din viață

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a primit vestea tragică în cursul zilei de luni, 15 septembrie 2025. Fratele său a încetat din viață, iar suferința familiei a fost imediat resimțită în rândul conducerii clubului și al suporterilor.

În declarația oficială transmisă de club, Rapid subliniază că „întreaga echipă este alături de Costel și familia sa în aceste momente extrem de grele”.

Universitatea Craiova a transmis un mesaj de condoleanțe pentru fostul antrenor din Bănie

Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Gâlcă, a fost printre primele cluburi care au reacționat, exprimându-și compasiunea.

Trump dă în judecată New York Times pentru defăimare și manipulare electorală
Trump dă în judecată New York Times pentru defăimare și manipulare electorală
Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film
Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film

„Universitatea Craiova este alături de Constantin Gâlcă în aceste momente grele, pricinuite de pierderea fratelui său. Odihnă veșnică celui plecat dintre noi!”, a fost mesajul transmis de echipa sportivă.

Rapid București

Sursa foto: Rapid București/Facebook

Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte și se află pe primul loc în clasament, în timp ce Rapid a rămas în urmă după ce a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu U Cluj.

Rapid va primi în Giulești vizita celor de la Hermannstadt

Deși Rapid a reușit să rămână neînvinsă în primele nouă etape ale SuperLigii și se menține foarte aproape de prima poziție ocupată de Universitatea Craiova, performanțele sportive sunt umbrite de situația personală a lui Costel Gâlcă, care traversează în aceste zile un moment extrem de dureros și dificil din viața sa.

Pe 21 septembrie, Rapid va întâlni pe teren propriu, în Giulești, formația Hermannstadt, în etapa a 10-a din SuperLiga României.

În timp ce oltenii confirmă statutul de favoriți principali la câștigarea campionatului, giuleștenii rămân principala urmăritoare, beneficiind și de încrederea specialiștilor, care îi văd la egalitate cu FCSB în cursa pentru titlu. Dinamo completează podiumul cu 18 puncte, iar CFR Cluj, deși a avut un debut de sezon sub nivelul așteptărilor, continuă să se mențină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:19 - Trump dă în judecată New York Times pentru defăimare și manipulare electorală
14:10 - România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
14:07 - Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film
13:57 - Horațiu Potra vrea să ceară azil în Rusia. Ce informații dețin autoritățile române
13:44 - Majoritatea locuințelor din România, vulnerabile în fața dezastrelor. De ce nu vor românii să încheie polițe de asigu...
13:35 - Israel cere desființarea comisiei ONU: Raportul e o farsă pro-Hamas

HAI România!

România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale