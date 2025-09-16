Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Rapid a transmis un mesaj de condoleanțe pentru antrenor

Luni seară, clubul giuleștean a transmis printr-un mesaj postat pe Facebook că fratele antrenorului Constantin Gâlcă s-a stins din viață.

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a primit vestea tragică în cursul zilei de luni, 15 septembrie 2025. Fratele său a încetat din viață, iar suferința familiei a fost imediat resimțită în rândul conducerii clubului și al suporterilor.

În declarația oficială transmisă de club, Rapid subliniază că „întreaga echipă este alături de Costel și familia sa în aceste momente extrem de grele”.

Universitatea Craiova, fosta echipă a lui Gâlcă, a fost printre primele cluburi care au reacționat, exprimându-și compasiunea.

„Universitatea Craiova este alături de Constantin Gâlcă în aceste momente grele, pricinuite de pierderea fratelui său. Odihnă veșnică celui plecat dintre noi!”, a fost mesajul transmis de echipa sportivă.

Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte și se află pe primul loc în clasament, în timp ce Rapid a rămas în urmă după ce a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu U Cluj.

Deși Rapid a reușit să rămână neînvinsă în primele nouă etape ale SuperLigii și se menține foarte aproape de prima poziție ocupată de Universitatea Craiova, performanțele sportive sunt umbrite de situația personală a lui Costel Gâlcă, care traversează în aceste zile un moment extrem de dureros și dificil din viața sa.

Pe 21 septembrie, Rapid va întâlni pe teren propriu, în Giulești, formația Hermannstadt, în etapa a 10-a din SuperLiga României.

În timp ce oltenii confirmă statutul de favoriți principali la câștigarea campionatului, giuleștenii rămân principala urmăritoare, beneficiind și de încrederea specialiștilor, care îi văd la egalitate cu FCSB în cursa pentru titlu. Dinamo completează podiumul cu 18 puncte, iar CFR Cluj, deși a avut un debut de sezon sub nivelul așteptărilor, continuă să se mențină.