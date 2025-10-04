Fondatorul partidului comunist, Constantin Pârvulescu, despre contestarea lui Ceaușescu, în plin Congres. „Era un carierist”

Constantin Pârvulescu a povestit despre momentul istoric în care a contestat realegerea lui Nicolae Ceaușescu din 19 noiembrie 1979. Și ce l-a determinat să facă acest lucru. Politicianul a explicat că dictatorul nu era un comunist.

În 1979 s-a înregistrat un gest despre care nimeni nu ar fi crezut că este posibil. Este vorba despre o contestare a realegerii lui Nicolae Ceaușescu în fruntea poporului Român. Totul s-a întâmplat la Congresul XII-lea al PCR. Nimeni nu se aștepta la o astfel de atitudine din partea niciunei părți prezente.

”Eu m-am consultat în prealabil cu câțiva prieteni buni, cu Vâlcu, o serie întreagă de băieți în care aveam toată încrederea. Cu alți nu aveam ce să discut că știam că el are multe cozi de topor”, a explicat Constantin Pârvulescu.

”Ce m-a determinat? Eu am văzut că el nu este un comunist, ci un carierist. Că a intrat în Partid pentru ca să se poată pricopsi și să compromită partidul. Eu am avut multe discuții înainte de congres cu el. Și o discuție foarte aprinsă am avut în legătură cu aceste lucruri”, a mai povestit politicianul.

Cert este că după intervenția lui, aceasta a fost evacuat din casă și pus sub controlul Securității. Mai departe Nicolae Ceaușescu l-a făcut trădător, deși era unul dintre fondatorii partidului comunist.

De asemenea, el este unul dintre semnatarii „scrisorii celor șase”, din 1989, prin care cereau dictatorului respectarea drepturilor omului. Dar și oprirea „sistematizării” teritoriului țării, încetarea exportului de alimente și restabilirea prestigiului internațional al României.

La acel moment, politicianul și restul semnatarilor au fost singurii care au vorbit explicit la nivel internațional despre problemele României. Câteva luni mai târziu, regimul Ceaușescu avea să se sfârșească odată cu Revoluția de la 1989.