„Baronul roșu” - viața de film a celui mai longeviv șef de guvern al României comuniste, Ion Gheorghe Maurer!

S-a născut ca Jean Georges Maurer, la 23 septembrie 1902, la București. Asta, conform accepțiunii ofiiciale. Alte surse, precum documentele colectate de spionajul britanic au altă versiune! S-ar fi născut pe 8 iulie 1899 în Târnava Mare.

Ion Gheorghe Maurer a fost german după tată, francez după mamă. Tatăl și mama sa au predat germana și franceza. A studiat Dreptul la București iar în 1925, a devenit Doctor în Drept la Sorbonne, în Franța. A practicat avocatura, apărând ilegaliștii comuniști ca și Petre Pandrrea. I s-a spus „Conu Jenică” sau „Baromul Roșu” datorită originii burgheze și manierelor elegante. Admira coniacul fin, vânătoarea. A fost căsătorit de două ori. Cu a doua soție, l-a avut pe Jean Maurer.

Cumnat cu Lucrețiu Pătrășcanu, Petre Pandrea va scrie despre Ion Gheorghe Maurer că a fost „Lenin al comunismului românesc”. Intelectual, la fel de înzestrat ca Lucrețiu Pătrășcanu, a fost prudent și bun jucător politic precum Petru Groza. A avut un rol decisiv în evadarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej în august 1944, de la Târgu Jiu. Ofițer pe Frontul de Est, Ion Gheorghe Maurer a dezertat și a activat în ilegalitate la comuniști.

Ion Gheorghe Maurer a fost Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale în perioada 11 ianuarie 1958 - 21 martie 1961. Adică, a fost șeful statului român. A urmat cel mai îndelungat mandat de Prim Ministru al României din 1862, în prezent: 21 martie 1961 – 29 martie 1974. L-a depășit chiar și pe Ion C. Brătianu (1876-1888, cu o întrerupere de câteva luni în 1881).

Anterior, a fost Președinte al Comiterului Olimpic, subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilro și Lucrărilor Publice în Guvernul Groza. A fost în Guvernul Chivu Stoica, Ministru al Afacerilor Străine în 1957.

Deși liderul PMR Gheorghiu Dej l-ar fi dorit în fruntea PMR pe Gheorghe Apostol, comuniștii români l-ar fi dorit pe Maurer. Ion Gheorghe Maurer ar fi spus că partidul era al românilor și al clasei muncitoare. A spus despre el că el nu era român de origine și nici din clasa muncitoare. L-a propus pe Nicolae Ceaușescu, care în 1965 avea 47 de ani, Avea să regrete amarnic mai târziu.

Ion Gheorghe Maurer a fost sub Gheorghiu Dej un artizan al desprinderii de URSS. A sprijinit Declarația din aprilie 1964, de adeziune la cauza comunismului chinez. După ce Nicolae Ceaușescu a preluat șefia PMR și l-a transformat în PCR, Maurer a avut o influență pozitivă asupra lui Ceaușescu până în 1967 când Ceaușescu a preluat șefia Consiliului de Stat.

Maurer nu a fost de acord cu Nicolae Ceaușescu în privința „producerii a oricărui lucru”. Ceaușescu a încercat să-l lichideze la o vânătoare în secuime, când mașina lui Maurer a fost lovită de un camion militar. A supraviețuit ca prin minune, după numeroase intervenții chirurgicale și în 1974, s-a pensionat. Și-a păstrat dreptul la casă de protocol, mașină cu șofer, având o pensie de demnitar.

Din 1987, după Revolta de la Brașov, Maurer a criticat represiunea ordonată de Ceaușescu. A fost plasat până pe 21 decembrie 1989, în stare de arest la domiciliu la vila din Capitală.

Ion Gheorghe Maurer și-a descris lupta de limitare a ascensiunii lui Ceaușescu. A explicat modul în care s-a construit regimul comunist în România. A descris momentele tensionate, epurările, procesele politice. Și-ar fi dorit să scrie o carte de teorie politică și economică dar sănătatea afectată de atentatul eșuat i-a creat probleme.

S-a stins la 8 februarie 2000. Fiul său, Jean Maurer a povestit cu lux de amănunte aspecte inedite din viața politică a tatălui său, inclusiv detalii din relația politică destul de contondentă cu Nicolae Ceaușescu.