Liga Campionilor. Inter Milano - Slavia Praga. Cristi Chivu, primul joc pe teren propriu în Europa. ora 22.00. Real a zdrobit-o pe Kaiarat

Update 21.56: Real Madrid s-a impus pe terenul celor de la Kaiarat, în Kazahstan, scor 5-0. Francezul Kylian Mbappe a reușit un hattrick în minutele 25 - penalty, 52 și 73. Au mai marcat Eduardo Camavinga (83) și Brahim Diaz (90+3).

Atalanta s-a impus pe teren propriu, contra celor de la FC Brugge, scor 2-1 (Lazar Samardzici 74 - penalty și Mario Pasalici - 87 / Christos Tzolis - 38).

Liga Campionilor. Inter Milano evoluează în această seară, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) pe teren propriu, contra cehilor de la Slavia Praga. Este primul test pe care antrenorul gazdelor, Cristi Chivu, îl susține pe teren propriu în UEFA Champions League.

Interiștii au avut parte de un debut perfect în prima etapă a grupei, după ce s-au impus în deplasare, cu Ajax Amsterdam, scor 2-0. Chivu a spus că se bazează pe toți jucătorii, pe care nu-i împarte în titulari și în rezerve.

„Am 22 de titulari, asta este convingerea mea. Plec de la acest concept. Apoi, dacă unul dă mai mult sau mai puțin, îmi asum întotdeauna responsabilitatea. Sommer va începe titular oricum.

De când sunt aici, s-au făcut mereu schimbări și meritocrația se aplică întotdeauna. Sunt întotdeauna conștient de asta. Ne concentrăm pe Slavia, care este cel mai important meci. Joacă cu intensitate și direct, aduc mulți jucători în jumătatea ta de teren și în careu atunci când atacă”, a spus Chivu înaintea confruntării din această seară.

Inter (3-5-2): Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Lautaro, Thuram Antrenor: Cristian Chivu

Slavia Praga (4-2-3-1): Markovic - Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji - Zafeiris, Dorley - Kusej, Cham, Provod - Chory Antrenor: Jindrich Trpisovsky

Stadion: Giuseppe Meazza (Milano) Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia) // Asistenți: Dan Cook, Ian Hussin (Anglia) Arbitru VAR: Jarred Gillett // Asistent VAR: Tiago Martins