YouTube îi plătește lui Trump despăgubiri record

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a obținut un acord de 24,5 milioane de dolari cu YouTube, compania deținută de Alphabet, în urma procesului declanșat după suspendarea contului său în ianuarie 2021, ca reacție la revoltele de la Capitoliu.

Înțelegerea marchează ultima etapă a bătăliei juridice pe care Trump a dus-o împotriva marilor platforme de socializare, acuzate că i-au încălcat drepturile constituționale prin eliminarea sa.

Potrivit documentelor depuse în instanță, suma totală de 24,5 milioane de dolari va fi împărțită în două tranșe majore.

Din aceasta, 22 de milioane vor fi direcționate în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizație non-profit care sprijină construirea unei noi Săli de Bal la Casa Albă.

Restul de 2,5 milioane vor ajunge la alți reclamanți, printre care se numără American Conservative Union, scriitoarea Naomi Wolf și mai multe persoane fizice.

Suspendarea canalului YouTube al lui Trump a avut loc pe 12 ianuarie 2021, compania susținând că acesta a încălcat regulile privind incitarea la violență.

Canalul a fost reactivat abia în martie 2023, însă Trump a menținut plângerea, argumentând că decizia a încălcat Primul Amendament al Constituției SUA.

„Aceasta nu a fost doar o chestiune de politică internă a unei platforme. A fost o decizie care a influențat direct dreptul fundamental la liberă exprimare”, a declarat avocatul principal al lui Trump, John P. Coale, potrivit Wall Street Journal.

Negocierile au fost neobișnuite prin faptul că s-au desfășurat inclusiv la reședința lui Trump din Florida, Mar-a-Lago, unde acesta i-a invitat pe directorul general Google, Sundar Pichai, și pe cofondatorul Sergey Brin.

Discuțiile ar fi continuat în mod informal la clubul său de golf, semnalând o abordare mai personală decât cea obișnuită pentru un litigiu de asemenea amploare.

Un purtător de cuvânt al Google a confirmat înțelegerea, declarând pentru presa americană:

„Dorim să punem capăt acestor dispute și să mergem înainte. Documentele depuse în instanță reflectă poziția noastră oficială.”

În paralel, Trump a încheiat și alte acorduri: Meta (Facebook și Instagram) a plătit 25 de milioane de dolari la începutul anului, iar X (fostul Twitter) a ajuns la o înțelegere de 10 milioane.

Aceste sume cumulate arată amploarea conflictului dintre fostul președinte și Big Tech.

Pentru Trump, succesul în instanță reprezintă o dublă victorie. Pe de o parte, obține resurse financiare și un gest simbolic din partea companiilor pe care le-a acuzat de „cenzură”.

Pe de altă parte, întărește mesajul politic conform căruia marile platforme digitale au prea multă putere asupra discursului public.

„Dacă el nu ar fi fost reales, am fi fost în tribunal pentru 1.000 de ani”, a comentat avocatul Coale, subliniind că revenirea lui Trump la Casa Albă a accelerat încheierea acestor acorduri.

Implicațiile depășesc însă cazul personal al lui Trump. Acordurile obținute ar putea deschide calea altor procese intentate de figuri publice sau organizații care se consideră victime ale unor suspendări arbitrare.

În plus, relația tensionată dintre guvern și Big Tech ar putea reaprinde dezbateri privind reglementarea companiilor de social media la nivel federal.

În context global, cazul Trump–YouTube devine un precedent care arată cât de complicată este balanța dintre siguranță, responsabilitatea platformelor și libertatea de exprimare.

Pentru Statele Unite, el ridică întrebări esențiale despre modul în care tehnologia modelează democrația și despre limitele controlului privat asupra spațiului public digital.