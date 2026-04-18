Inter Milano a lui Chivu a învins Cagliari în Serie A, scor 3-0

Inter Milano a câștigat fără emoții, scor 3-0, meciul disputat pe teren propriu contra celor de la Cagliari, într-o etapă din Serie A, au anunțat organizatorii competiției. Partida a început cu un ritm mai degrabă prudent din partea gazdelor, în timp ce echipa din Cagliari a încercat să profite de spațiile lăsate în primele minute.

Prima situație notabilă a aparținut oaspeților, când o acțiune rapidă în flanc a dus mingea într-o zonă bună de finalizare, însă execuția a fost imprecisă și nu a pus probleme reale portarului Interului.

Pe parcursul primei reprize, Inter a avut inițiativa, dar a întâmpinat dificultăți în a transforma posesia în ocazii clare.

A existat și o fază contestată în care jucătorii gazdelor au cerut o lovitură de pedeapsă după un contact în suprafața de pedeapsă, însă jocul a continuat fără intervenția arbitrajului. Până la pauză, ritmul a scăzut, iar tabela a rămas neschimbată, în ciuda câtorva încercări din partea echipei lui Cristian Chivu.

După reluarea jocului, Inter a schimbat complet abordarea, urcând liniile și accelerând circulația mingii. Această schimbare a dus rapid la deblocarea scorului, după o fază construită pe flanc și o finalizare din apropiere, venită din partea atacanților gazdelor.

Ulterior, diferența s-a mărit într-un interval scurt, în urma unei acțiuni rapide în care apărarea adversă a fost surprinsă dezechilibrată. Inter a profitat de spațiile apărute și a controlat clar ritmul jocului, fără să mai lase Cagliari să revină în meci.

Finalul a fost gestionat în totalitate de echipa din Milano, care a mai punctat o dată în ultimele momente ale partidei, după o execuție de la distanță, stabilind scorul final la 3-0.

În urma acestui rezultat, Inter își păstrează poziția de lider în Serie A și rămâne favorită la titlu, în timp ce Cagliari continuă să se afle în zona inferioară a clasamentului, cu obiectivul principal de a evita retrogradarea.

Echipele de start:

Inter Milano:

  • J. Martinez – Akanji, De Vrij, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Pio Esposito, Thuram

Cagliari:

  • Caprile – Ze Pedro, Mina, Rodriguez – Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert – Esposito, Borrelli

