Lovitură pentru Juventus. Cagliari se impune cu 1-0 și complică lupta pentru podium

Echipa italiană Cagliari a obținut o victorie importantă sâmbătă seara, pe teren propriu, în fața formației Juventus Torino, scor 1-0, într-o partidă disputată în cadrul etapei a 21-a din Serie A.

Meciul s-a jucat pe stadionul Unipol Domus și a avut un impact direct asupra clasamentului din prima ligă italiană.

Partida a început într-un ritm echilibrat, cu ambele echipe încercând să controleze jocul la mijlocul terenului. În minutul 16, arbitrul Davide Massa a dictat inițial lovitură de la 11 metri în favoarea echipei Juventus, în urma unei faze petrecute în careul gazdelor.

Decizia a fost ulterior revizuită cu ajutorul sistemului VAR, iar după analiza imaginilor, penaltiul a fost anulat, jocul fiind reluat fără modificarea scorului.

Până la pauză, cele două formații nu au reușit să creeze ocazii clare de gol, iar scorul a rămas 0-0, într-un meci caracterizat prin dueluri fizice și o atenție sporită acordată fazei defensive.

Repriza a doua a adus mai multă inițiativă din partea gazdelor, care au reușit să deschidă scorul în minutul 65.

Mijlocașul Luca Mazzitelli a înscris golul victoriei pentru Cagliari, finalizând o fază de atac construită în apropierea careului advers. Reușita sa a fost suficientă pentru ca echipa sardă să își asigure cele trei puncte puse în joc.

Juventus a încercat să egaleze în finalul partidei, însă defensiva gazdelor a rezistat până la fluierul final, iar scorul a rămas neschimbat.

În urma acestui rezultat, Juventus Torino rămâne pe locul patru în clasament, cu 39 de puncte, ratând oportunitatea de a se apropia de Napoli, ocupanta locului trei, care are 43 de puncte.

De cealaltă parte, Cagliari ajunge la un total de 22 de puncte și urcă pe poziția a 13-a, consolidându-și poziția în clasament după acest succes obținut pe teren propriu.

Meciul a contat pentru etapa a 21-a a sezonului în curs din Serie A și a fost urmărit cu interes datorită implicațiilor sale în lupta pentru primele locuri.