AS Roma, eliminată de Torino. Inter Milano, următoarea provocare din Cupa Italiei
- Andreea Răzmeriță
- 14 ianuarie 2026, 08:44
Torino a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 3-2, marți seară, pe stadionul Olimpico, într-un meci din optimile de finală ale competiției. Torino își continuă parcursul în Cupa Italiei și o va înfrunta pe Inter Milano în sferturile de finală, formație pregătită de antrenorul român Cristian Chivu.
Torino, debut echilibrat și goluri în momente-cheie
Partida dintre Torino și Roma a fost una spectaculoasă și tensionată, cu faze importante la ambele porți pe parcursul confruntării.
Torino a deschis scorul în minutul 35 prin Che Adams, după o pasă oferită de Vlasic, însă Roma a egalat imediat după pauză, în minutul 46, prin Hermoso, introdus pe teren la reluarea jocului.
Che Adams, goluri decisive pentru echipa sa
Che Adams a readus-o pe Torino în avantaj în minutul 52, după ce a reușit să finalizeze o fază construită pe partea dreaptă a terenului.
Roma a egalat din nou în minutul 81 prin Arena, jucător în vârstă de 16 ani, care a marcat cu o lovitură de cap după o centrare venită de la Wesley. Che Adams a deschis scorul cu un șut puternic de la distanță, care l-a învins pe Svilar, mingea fiind deviată ușor de Ziolkowski.
Torino merge mai departe în Cupa Italiei după un final dramatic și se va întâlni cu Inter Milano
Golul decisiv al granata a venit în minutul 90, când Ilkhan a punctat după o respingere scurtă a portarului Svilar, stabilind scorul final, 3-2. Torino se califică astfel în sferturile de finală, unde va întâlni Inter Milano la începutul lunii februarie.
Echipa antrenată de Cristian Chivu a trecut în decembrie 2025 de Veneția în optimile Cupei Italiei, scor 5-1, după ce trecuse prin perioade dificile în Serie A și Champions League. Sub conducerea fostului căpitan al naționalei, Inter a obținut 11 victorii în 12 partide oficiale, remarcându-se prin reveniri rapide după înfrângeri importante.
