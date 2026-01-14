AS Roma, eliminată de Torino. Inter Milano, următoarea provocare din Cupa Italiei

Torino a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 3-2, marți seară, pe stadionul Olimpico, într-un meci din optimile de finală ale competiției. Torino își continuă parcursul în Cupa Italiei și o va înfrunta pe Inter Milano în sferturile de finală, formație pregătită de antrenorul român Cristian Chivu.

Partida dintre Torino și Roma a fost una spectaculoasă și tensionată, cu faze importante la ambele porți pe parcursul confruntării.

Torino a deschis scorul în minutul 35 prin Che Adams, după o pasă oferită de Vlasic, însă Roma a egalat imediat după pauză, în minutul 46, prin Hermoso, introdus pe teren la reluarea jocului.

Che Adams a readus-o pe Torino în avantaj în minutul 52, după ce a reușit să finalizeze o fază construită pe partea dreaptă a terenului.

Roma a egalat din nou în minutul 81 prin Arena, jucător în vârstă de 16 ani, care a marcat cu o lovitură de cap după o centrare venită de la Wesley. Che Adams a deschis scorul cu un șut puternic de la distanță, care l-a învins pe Svilar, mingea fiind deviată ușor de Ziolkowski.

Golul decisiv al granata a venit în minutul 90, când Ilkhan a punctat după o respingere scurtă a portarului Svilar, stabilind scorul final, 3-2. Torino se califică astfel în sferturile de finală, unde va întâlni Inter Milano la începutul lunii februarie.

Echipa antrenată de Cristian Chivu a trecut în decembrie 2025 de Veneția în optimile Cupei Italiei, scor 5-1, după ce trecuse prin perioade dificile în Serie A și Champions League. Sub conducerea fostului căpitan al naționalei, Inter a obținut 11 victorii în 12 partide oficiale, remarcându-se prin reveniri rapide după înfrângeri importante.