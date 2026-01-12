Echipa condusă de Chivu și campioana Italiei, duel încheiat la egalitate, 2-2

Echipa Inter, antrenată de Cristian Chivu, a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu campioana Italiei, Napoli, în etapa a 20-a din Serie A.

Cei de la Inter au deschis scorul încă din minutul 9, când Federico Dimarco a trimis mingea la colțul lung, din interiorul careului.

Deși formația lui Cristian Chivu a controlat jocul și a dictat ritmul, Napoli a reușit să egaleze la prima acțiune cu adevărat periculoasă, McTominay finalizând din pasa lui Elmas.

În minutul 68, Rrahmani l-a faultat pe Mkhitaryan în interiorul careului, iar arbitrul Daniele Doveri a acordat lovitură de la 11 metri după consultarea sistemului VAR, decizie care a generat nemulțumiri pe banca napoletană și a dus la eliminarea antrenorului Antonio Conte.

Responsabilitatea executării penalty-ului i-a revenit lui Hakan Calhanoglu, care a trimis mingea în bară, aceasta ricoșând apoi în plasă, iar Inter a trecut din nou în avantaj în minutul 73.

Napoli a continuat să creadă în șansa sa și a forțat egalarea, reușind să restabilească scorul în minutul 81, când McTominay a semnat dubla, după o pasă decisivă oferită de Noa Lang.

Finalul partidei a fost unul tensionat, cu Inter aproape de victorie, însă Mkhitaryan a lovit bara în minutul 90+2, iar confruntarea de pe San Siro s-a încheiat la egalitate, 2-2, acesta fiind primul rezultat de acest tip obținut de Cristian Chivu în Serie A.

În urma acestui rezultat, Inter își păstrează poziția de lider, cu 43 de puncte, având un avans de trei puncte față de Milan, în timp ce Napoli rămâne pe locul al treilea, cu 39 de puncte.

Ce planuri are tehnicianul român pentru 2026

Cristian Chivu, în vârstă de 45 de ani, conturează un proiect ambițios la Inter Milano, echipă aflată pe primul loc în Serie A. Antrenorul român are în plan o reconstrucție din vară, gândită pe termen mediu și lung, iar publicația Tuttosport a realizat o analiză detaliată a strategiilor pe care acesta le pregătește pentru lotul nerazzurrilor.

Cristian Chivu va conduce procesul de reconstrucție. La sfârșitul sezonului, mulți dintre veteranii lui Inzaghi își vor lua rămas bun. Contractele lui Sommer, Acerbi, Darmian și Mkhitaryan expiră (la fel și cu De Vrij, care ar putea pleca imediat), în timp ce Hakan Calhanoglu ar putea decide să semneze un ultim contract important la Galatasaray”, spuneau jurnaliștii recent.