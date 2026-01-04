Manchester United, remiză la Leeds. Lazio - Napoli, meci cu trei roșii. Chivu poate redeveni lider în Serie A
- Nicolae Comănescu
- 4 ianuarie 2026, 18:39
Manchester United a remizat, azi, în deplasare, cu Leeds United, scor 1-1, într-o partidă ce a contat pentru etapa a 20-a din Premier League. După o primă repriză fără goluri, gazdele au deschis scorul în minutul 62 prin Brenden Aaronson. După trei minute, United a egalat grație reușitei ce i-a aparținut lui Matheus Cunha.
Manchester United, remiză pe terenul celor de la Leeds United
„Diavolii” sunt pe locul al 5-lea în Premier League, cu 31 de puncte, cei de la Leeds se află pe poziția a 16-a cu 22 de puncte.
În Serie A, Lazio a fost învinsă pe teren propriu, de Napoli, scor 0-2. Au marcat Leonardo Spinazzola în minutul 13 și Amir Rrahmani (32). Tijjani Noslin (81) și Adam Marusici (88) de la gazde și Pasquale Mazzocchi (88) de la oaspeți au fost eliminați.
Napoli e pe locul al 2-lea cu 37 de puncte, lideră e AC Milan, cu 38 de puncte. Interul lui Cristi Chivu joacă în această seară, de la ora 21.45, cu Bologna, pe teren propriu. În cazul unui succes poate acumula 39 de puncte și redeveni lideră.
Umilință pentru FC Sevilla
În Spania, FC Sevilla a fost umilită, acasă, de Levante, scor 0-3. Golurile au fost reușite de Iker Losada (45+2), Carlos Espi (77) și Carlos Alvarez (90+4).
