Mare scandal în Premier League. Pariuri ilegale, de sute de milioane de euro. Patronul unui club e acuzat

Scandal uriaș în Premier League, după ce numele lui Tony Bloom (55 de ani), patronul echipei Brighton, ar fi implicat în zona pariurilor ilegale. Cu ajutorul unui fost apropiat, Nigel Farage, el ar fi operat cu o organizație ilegală de jocuri de noroc, și a rulat peste 650 de milioane de euro, conformthescottishsun.co.uk.

Omul de afaceri Tony Bloom este acționar principal și președinte al clublui Brighton, dar deține acțiuni și la echipa scoțiană de primă ligă, Hearts. De asemenea, el este și proprietarul mai multor cai de curse.

El a făcut bani foarte mulți în zona pariurilor și este cunoscut în acestă lume cu porecla de „Sopârla”. În anul 2014 a primit o derogare specială de la Federația de Fotbal din Anglia, prin care putea să parieze și să lucreze cu compania de consultanță numită Starlizard. De asemenea, o astfel de licență specială i-a fost dată și lui Matthew Brenham, directorul clubului Brentford.

Dar, cei doi nu au voie să parieze pe meciurile propriilor echipe și pe competițiile în care acestea evoluează. Toată activitatea de parior a lui Tony Bloom a fost verificată în fiecare an de o firmă de contabilitate și de Federația de Fotbal din Anglia. Până acum nu se constataseră nereguli.

Acum, Bloom și Tony Bloom Betting Syndicate au fost dați în judecată de Ryan Dadfield, un fost angajat al Starlizard. Reclamantul susține că are de primit aproape 18 milioane de euro din profiturile de 195 de milioane de euro generate de conturile lui George Cottrell. Căruia el i-a înlesnit intrarea în acest sindicat al pariurilor.

Ryan a spus că a fost de acord să „plaseze pariuri pe evenimente sportive, în principal meciuri de fotbal”, folosind conturi offshore „secrete, exotice” ce îi aparțineau lui Cottrell. Dovezile pe care se presupune că le prezintă includ pariuri pe meciuri din Premier League, care ar putea fi legate de echipa lui Bloom.

Scandalul are și nuanțe politice, pentru că fostul consilier al lui Tony Bloom, Nigel Farage, este membru al Parlamentului și lider al partidului de dreapta, Reform UK. Este vorba despre politicianul care a stat la baza Brexit.