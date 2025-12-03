Iranul s-a răzgândit și va participa la tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial

Reprezentanții Federației de Fotbal din Iran vor participa la tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Evenimentul este programat la data de 5 decembrie și va fi găzduit de Washington. Inițial, iranienii au anunțat că vor boicota evenimentul, în semn de protest față de neacordarea vizelor de intrare în SUA pentru mai mulți oficiali de la Teheran, conform Reuters.

Amir Ghalenoei, selecţionerul echipei naţionale a Iranului, va participa la ceremonia de tragere la sorţi a Cupei Mondiale în calitate de reprezentant tehnic al echipei naţionale, alături de una sau două alte persoane”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Federaţiei iraniene de fotbal pentru televiziunea de stat.

La data de 28 noiembrie, Amir anunțase că Iranul va boicota ceremonia după ce Statele Unite au refuzat să elibereze vize mai multor membri ai delegaţiei sale.

Potrivit site-ului sportiv Varzesh 3, unul dintre cei cărora li s-a interzis viza este preşedintele Federaţiei iraniene, Mehdi Taj, care a denunţat o decizie politică.

„Am informat FIFA că deciziile luate nu au legătură cu sportul şi că membrii delegaţiei iraniene nu vor participa la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale”, anunțase la vremea respectivă purtătorul de cuvânt al Federaţiei de la Teheran la televiziunea de stat iraniană.

Patru membri ai delegaţiei, inclusiv selecţionerul Amir Ghalenoei, au primit vizele pentru a călători în Statele Unite. Iranul s-a calificat în martie pentru faza finală a turneului şi se află în urna a doua a tragerii la sorţi.

Tragerea la sorţi va avea loc la Centrul Kennedy, o mare sală de spectacole din capitală, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, care a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său. Aceasta va fi a şaptea participare a Iranului la Cupa Mondială şi a patra consecutivă.