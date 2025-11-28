Iranul nu vrea să participe la tragerea la sorți a Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic

Oficialii Federației Iraniene de Fotbal nu vor participa la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de vineri, 5 decembrie de la Washington, după ce au acuzat Statele Unite că au refuzat să acorde vize mai multor membri ai delegației sale.

„Am informat FIFA că deciziile luate nu au nimic de-a face cu sportul, iar membrii delegației iraniene nu vor participa la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială”, a declarat purtătorul de cuvânt al federației pentru televiziunea de stat, conform Politico.

Oficialii iranieni solicită acum ajutorul președintelui FIFA, Gianni Infantino, care s-a apropiat de președintele SUA, Donald Trump, în încercarea de a se asigura că turneul final mondial din 2026 din America de Nord se va desfășura fără probleme.

Infantino s-a întâlnit cu Trump luna aceasta pentru a discuta despre o accelerare a formalităților pentru acordarea vizelor fanilor ce vor să ia parte la World Cup. Italianul a numit acest proces „FIFA Pass”, deoarece SUA mențin o politică dură în ceea ce privește „unda verde” pentru mulți străini ce vor să ajungă pe teritoriul Americii.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat recent că biletele de meci nu garantează neapărat și acordarea unei vize de turist. Săptămâna trecută, administrația Trump a anunțat că fanilor din Haiti, care s-au calificat la Cupa Mondială pentru prima dată din 1974, nu li se va acorda nicio excepție specială pentru a-și urma echipa la CM.

Departamentul de Stat anunțase că fanii pot în continuare să depună cereri de viză și să programeze interviuri pentru a participa la meciuri, dar că „pot fi neeligibili pentru eliberarea vizei sau admiterea în Statele Unite”. Interdicția de călătorie includea și o excepție pentru solicitanții a căror călătorie ar „promova interesul național al SUA”, deși un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că astfel de excepții vor fi probabil „foarte rare”.