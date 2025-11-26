Trump a lansat „Misiunea Genesis”, noua inițiativă națională pentru dezvoltarea inteligenței artificiale

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o inițiativă națională care urmărește mobilizarea inteligenței artificiale pentru accelerarea progreselor științifice, potrivit Al Jazeera.

Trump a semnat un ordin executiv care înființează „Misiunea Genesis”, o strategie prin care administrația sa vrea să impulsioneze dezvoltarea inteligenței artificiale prin dereglementare, investiții în infrastructură și parteneriate între sectorul public și cel privat.

Ordinul semnat de liderul de la Casa Albă îi cere secretarului american pentru Energie, Chris Wright, să reunească specialiștii și tehnologiile din cele 17 laboratoare naționale într-un „sistem cooperativ pentru cercetare”.

Inițiativa prevede integrarea supercalculatoarelor și a resurselor de date din Statele Unite, astfel încât acestea să formeze o „platformă de experimentare AI în buclă închisă”, conform ordinului citat de Al Jazeera.

Casa Albă a comparat inițiativa cu programul Apollo și a anunțat că domeniile prioritare vizează „cele mai mari provocări științifice ale timpului”, printre care se află fuziunea nucleară, semiconductorii, materialele critice și explorarea spațiului.

„Misiunea Genesis conectează date științifice de clasă mondială cu cele mai avansate AI americane pentru a debloca descoperiri în medicină, energie, știința materialelor și nu numai”, a spus principalul consilier științific al Casei Albe, Michael Kratsios.

Producătorul de cipuri Nvidia și startup-ul AI Anthropic au anunțat luni că lucrează alături de administrația Trump la această inițiativă.

„Unind laboratoarele naționale, USG, industria și mediul academic, acest efort va conecta supercalculatoarele, sistemele AI și mașinile cuantice de generație următoare din America în cel mai complex instrument științific construit vreodată – accelerând progresele în energie, descoperiri și securitate națională”, a anunțat Nvidia.

Săptămâna trecută, Trump a cerut Congresului să adopte o lege care să stabilească un standard național pentru inteligența artificială, criticând guvernele statelor pentru reglementările proprii privind această tehnologie.

„Suprareglementarea de către state amenință să submineze acest Motor de Creștere. Trebuie să avem un singur standard federal în loc de un mozaic de 50 de regimuri de reglementare de stat”, a scris acesta, pe Truth Social.

Benjamin H. Bratton, expert în inteligență artificială la Universitatea din California, San Diego, a salutat inițiativa, pe care o vede ca pe un pas spre „difuzarea” acestei tehnologii.

„Majoritatea încercărilor de a limita IA în SUA și UE (Uniunea Europeană) provin din partea unor deținători culturali, economici și politici care își protejează teritoriul. Cei excluși din pozițiile cu agenție socială artificial redusă au cel mai mult de câștigat. Susțin difuzarea, nu o administrație anume”, a declarat Bratton.