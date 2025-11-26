Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu

În contextul negocierilor pentru punerea capătului războiului din Ucraina, președintele american Donald Trump a afirmat că Rusia este „în proces de a face concesii”, în timp ce puncte de neînțelegere rămân nerezolvate.

Declarațiile au fost făcute după zile de diplomație intensă și vin pe fondul unor atacuri recente asupra infrastructurii militare rusești și a tensiunilor continue între Kiev, Moscova și partenerii occidentali.

Donald Trump a declarat că Rusia „face concesii” prin promisiunea de a opri lupta și că „nu va mai lua niciun teritoriu suplimentar”, fără a oferi detalii suplimentare, în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Florida.

Întrebat dacă Ucraina ar fi fost rugată să cedeze prea mult teritoriu în cadrul acordului de pace, Trump a sugerat că „în următoarele câteva luni, acest lucru ar putea fi obținut de Rusia oricum”.

Președintele american a încercat să minimalizeze controversele generate de planul său inițial de 28 de puncte pentru pace, afirmând că acesta este „doar o hartă” și că nu a fost destinat ca document final.

De asemenea, Trump a retras cerința ca Kievul să aprobe propunerea până joi, trimițându-l pe trimisul său special Steve Witkoff pentru discuții cu Vladimir Putin săptămâna viitoare.

Ucraina a declarat că susține „esența” acordului de pace revizuit, elaborat împreună cu Europa și SUA la Geneva, însă Rusia a respins până în prezent termenii modificați.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că este „prematur” să se discute despre încheierea unui acord de pace, în timp ce consilierul său Yuri Ushakov a spus că unele aspecte pot fi „privite pozitiv”, dar „multe necesită discuții speciale între experți”.

Planul american actual nu a fost publicat oficial, însă se crede că acesta include elemente semnificative din propunerea europeană, care a eliminat cerințele ca Ucraina să cedeze teritorii mari și să-și reducă dramatic capacitățile militare.

În paralel cu negocierile, armata ucraineană a declarat că dronele sale au lovit o fabrică care produce echipamente pentru rachete balistice și drone în orașul Cheboksary, aflat la aproximativ 600 de mile de granița cu Ucraina.

Martorii au raportat explozii și daune vizibile la fabrica VNIIR-Progress, care produce componente pentru rachete, bombe ghidate și tehnologie anti-jamming. Fabricii îi fuseseră impuse sancțiuni de către SUA și UE.

Nu au existat comentarii oficiale din partea Moscovei, dar autoritățile locale au confirmat atacul cu drone, iar canalele Telegram rusești au relatat daunele.

Aceasta a fost a doua lovitură asupra fabricii, prima având loc în iunie, ca parte a eforturilor Ucrainei de a reduce capacitatea Rusiei de a produce componente pentru arme de precizie.

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a declarat că Uniunea Europeană ar putea finaliza un plan de finanțare pentru Ucraina în decembrie, în urma unei videoconferințe cu miniștrii de externe ai UE.

Aceasta vine pe fondul eforturilor Europei de a rămâne implicată în negocierile de pace, în timp ce SUA, Rusia și Ucraina domină discuțiile.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că Ucraina nu trebuie să fie supusă unei „păci a cimitirului”, indicând că Germania intenționează să ofere sprijin militar suplimentar.

Merz a declarat în Bundestag că „nu vrem să vedem pace prin capitulare. Nicio pace a cimitirului”, adăugând că Vladimir Putin trebuie să înțeleagă că Europa nu este dispusă să cedeze stabilitatea și pacea sa.

Convorbiri telefonice scurse (leaked phone calls ) între oficiali ruși și apropiați ai lui Trump au atras atenția Moscovei.

Yuri Ushakov, consilierul de politică externă al lui Putin, a afirmat că scurgerile au fost orchestrate de părți occidentale care încearcă să „interfereze” în negocieri.

Leonid Volkov, fost colaborator al liderului opoziției Alexei Navalny, a sugerat că Putin profită de confuzia creată de administrația americană pentru a continua „munca sa întunecată și sângeroasă”.

În acest context, Rusia a transmis că planul american conține aspecte pozitive, dar necesită „analiză serioasă” înainte de a fi discutat în detaliu.

Viktor Orban urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, potrivit unor rapoarte media. Orban a fost considerat un mediator între SUA și Rusia și a sprijinit inițiativele lui Trump privind încheierea războiului în Ucraina.

Propunerea unui summit de pace în Budapesta a fost discutată, dar ulterior amânată.

Orban a avut întâlniri anterioare cu președinții Zelenski și Trump, precum și cu Putin, pe care le-a prezentat ca „misiuni de pace”, dar vizita la Moscova nu a fost confirmată oficial.

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au provocat răniți și daune considerabile în orașele ucrainene.

În Zaporizhzhia, cel puțin 18 persoane au fost rănite în urma atacurilor asupra blocurilor de locuințe, iar autoritățile regionale au mobilizat echipele de intervenție pentru operațiuni de salvare și stingerea incendiilor.

„O operațiune de salvare este în curs de desfășurare în 12 locații”, a declarat Ivan Fedorov, guvernatorul regional, menționând că a fost mobilizat personalul Serviciului de Urgență, al poliției și echipele medicale.

Planul de pace susținut de SUA a fost parțial elaborat pe baza unui document transmis de Rusia în luna octombrie, care detalia condițiile Moscovei pentru încheierea conflictului.

Documentul neoficial a inclus concesii pe care Ucraina le-a respins anterior, inclusiv cedarea unei părți semnificative din teritoriul său estic.

Sursele Reuters au confirmat că documentul a fost împărtășit oficialilor americani după întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Washington și a constituit baza parțială a planului de 28 de puncte.

Negocierile de pace rămân într-un stadiu incert. SUA și Rusia continuă să discute, în timp ce Ucraina și partenerii săi europeni urmăresc ajustarea termenilor pentru a proteja integritatea teritorială și securitatea Ucrainei.

În paralel, atacurile militare continuă, afectând infrastructura strategică și generând tensiuni suplimentare în regiune.

SUA și UE continuă să furnizeze sprijin financiar și militar pentru Ucraina, iar liderii europeni subliniază că nu vor ceda presiunilor diplomatice care ar putea compromite stabilitatea regională.

Viitorul negocierilor depinde de succesul dialogului între trupele diplomatice americane și Kremlin, precum și de evoluția situației pe teren.