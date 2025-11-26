SUA, un nou pas în negocierile pentru pacea din Ucraina. Emisarul lui Trump, trimis să discute cu Putin

Statele Unite continuă negocierile pentru oprirea conflictului dintre Rusia și Ucraina. Kremlinul a confirmat că emisarul special al Statelor Unite, Steve WitKoff, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Moscova, cu scopul de a purta discuții directe cu președintele Vladimir Putin privind găsirea unor soluții pentru oprirea războiului din Ucraina, arată AFP.

Conform sursei, vizita marchează un pas important în eforturile diplomatice ale Washingtonului de a media conflictul și de a identifica măsuri concrete care să ducă la încetarea ostilităților.

„S-a ajuns la un acord preliminar cu privire la vizita de săptămâna viitoare”, a anunţat Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin.

Iuri Ușakov a declarat că Steve Witkoff va fi însoțit în această vizită de mai mulți oficiali americani.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „principiile” unui plan american revizuit pentru încheierea războiului cu Rusia ar putea deschide calea unor „acorduri mai profunde”, însă a subliniat că „multe depind” de deciziile Statelor Unite.

„Contez pe o cooperare activă continuă cu partea americană şi cu preşedintele (Donald) Trump. Multe depind de America, pentru că Rusia acordă mare atenţie forţei americane”, a spus şeful statului american.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adăugat că este „extrem de cinic” ca valul de atacuri din partea Rusiei să continue. El a subliniat că aceste acțiuni au loc chiar în contextul negocierilor de pace aflate în desfășurare. Liderul de la Kiev a atras atenția că, deși se poartă discuții diplomatice pentru găsirea unei soluții la conflict, Moscova continuă să lanseze atacuri care afectează civili și infrastructura, subminând eforturile de reconciliere.

Trimisul special american Steve Witkoff, revenit recent după succesul obținerii acordului de pace din Gaza, a purtat luna trecută o convorbire telefonică cu un oficial de rang înalt de la Kremlin, în care a propus inițierea unui plan similar pentru Ucraina. Potrivit Bloomberg, care a avut acces la detaliile discuției, Witkoff a oferit și recomandări despre modul în care președintele rus Vladimir Putin ar trebui să prezinte acest plan președintelui Donald Trump, subliniind pașii care ar putea facilita colaborarea între cele două state în vederea încetării conflictului.