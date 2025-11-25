Ce ascunde vizita lui Putin în Kârgâzstan, în timp ce Ucraina spune „da” planului de pace

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început marți o vizită oficială în Kârgâzstan, într-un moment în care atenția internațională este concentrată asupra reacției Rusiei față de planul de pace propus pentru conflictul din Ucraina.

Vizita are loc imediat după anunțul că Ucraina a acceptat oferta de pace elaborată de experții americani.

Putin se află însoțit de miniștri și oameni de afaceri, iar scopul oficial al deplasării este consolidarea relațiilor bilaterale dintre Rusia și Kârgâzstan, țară situată în Asia Centrală.

Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan în aceeași zi în care autoritățile americane au anunțat că Ucraina a acceptat oferta de pace redactată de experții SUA.

Până în prezent, liderul rus nu a oferit o reacție oficială la întrebarea dacă Rusia va aproba și ea propunerea americană.

Anterior acceptării planului de pace de către ucraineni, Rusia a semnalat că ar putea respinge documentul dacă acesta nu corespunde cerințelor formulate de președintele Vladimir Putin.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți:

„Pentru că, dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse, pe baza înțelegerilor cheie conținute în acesta, atunci, desigur, ne vom afla într-o situație fundamental diferită.”

Planul inițial, care a fost criticat de ucraineni și europeni pentru că ar fi favorizat prea mult Rusia, a fost aprobat vineri de Vladimir Putin ca posibilă bază pentru pace.

Totuși, modificările recente ale documentului sunt considerate de analiști ca fiind susceptibile de a nu fi acceptate de Moscova.

Documentul inițial conținea 28 de puncte, însă, după discuțiile dintre oficialii americani și cei ucraineni de la Geneva, planul a fost redus la 19 puncte.

Această revizuire reflectă compromisuri și ajustări solicitate de partea ucraineană, în încercarea de a-l face mai echilibrat, conform surselor citate.

Vizita președintelui rus în Kârgâzstan are loc într-un context tensionat, în care comunitatea internațională urmărește îndeaproape poziția Moscovei față de propunerea de pace, care ar putea influența evoluția conflictului din Ucraina și dinamica relațiilor internaționale.