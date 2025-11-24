Putin, după discuția cu Erdogan: Planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului turc Recep Tayyip Erdogan, în discuția telefonică de luni, că Rusia vede prima versiune a planului american de pace pentru Ucraina, structurată în 28 de puncte, ca pe o bază bună pentru viitoarele negocieri. „Vladimir Putin a semnalat că aceste propuneri, în versiunea pe care a primit-o (săptămâna trecută, n.red.), sunt în conformitate cu discuţiile desfăşurate la summitul ruso-american din Alaska”, a anunțat preşedinţia rusă, într-un comunicat.

Comunicatul este reacție oficială a Moscovei la planul de pace propus de Statele Unite, după ce Rusia confirmase vineri că a primit documentul. Totuși, această variantă inițială provoacă nemulțumiri la Kiev și în rândul aliaților europeni, care au formulat o contrapropunere, notează Reuters.

După discuțiile de duminică de la Geneva privind această contrapropunere, Statele Unite și Ucraina au anunțat, printr-o declarație comună, că au ajuns la „un cadru de pace actualizat și îmbunătățit”, fără să ofere însă detalii despre modificările agreate.

În același timp, consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a anunțat, luni, că Rusia respinge modificările solicitate de europeni la planul de pace prezentat săptămâna trecută. „În ce priveşte planurile care circulă acolo, am aflat în dimineaţa aceasta despre planul european, care, la prima vedere, este total neconstructiv, nu ne convine”, a spus acesta.

Despre versiunea iniţială a documentului, Uşakov a spus că „nu toate, dar multe dintre dispoziţiile planului par să fie destul de acceptabile” pentru Rusia, menţionând că unele puncte necesită discuţii mai detaliate.

Versiunea iniţială a planului propus de Statele Unite prevede, în principal, ca Ucraina să cedeze complet Rusiei regiunea Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, iar aceasta, împreună cu peninsula Crimeea, să fie recunoscută de facto ca fiind rusească. Teritoriile din Donbas cedate Moscovei, dar care în prezent nu se află sub controlul acesteia, ar urma să devină zone tampon demilitarizate. În schimb, Rusia ar trebui să se retragă din teritoriile ocupate în provinciile Dnipropetrovsk și Harkov.

În forma inițială a planului american, Ucraina ar trebui să-și reducă armata la cel mult 600.000 de militari, să renunțe la armele cu rază lungă de acțiune și să adopte prin Constituție un angajament de neutralitate, fără aspirații de aderare la NATO. În paralel, aliații europeni ai Kievului propun un plafon mai ridicat, de 800.000 de militari, și consideră că mențiunea privind neaderarea la NATO nu ar trebui introdusă în Constituție.

Potrivit planului american, Ucraina ar urma să primească garanții de securitate occidentale, prin care un atac împotriva sa ar fi tratat ca un atac asupra „comunității transatlantice”. Aceste garanții nu ar presupune însă trupe străine pe teritoriul ucrainean, ci doar staționarea unor avioane de luptă europene în Polonia. În schimb, aliații europeni ai Kievului cer ca acordul să permită posibile desfășurări de trupe prin rotație sau forțe de sprijin în Ucraina.