International

Nave de război ale Rusiei, interceptate de marina britanică în Canalul Mânecii

Nave de război ale Rusiei, interceptate de marina britanică în Canalul Mâneciinave uk rusia / sursa foto: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
Marina britanică a anunțat că a interceptat două nave de război ale Rusiei în Canalul Mânecii, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării de la Londra. HMS Severn a interceptat nava rusă RFN Stoikiy într-o „operațiune de urmărire non-stop”, a confirmat Ministerul Apărării

Marina Regală a interceptat două nave de război rusești în largul coastei Marii Britanii, potrivit anunțului Ministerului Apărării.

HMS Severn [His (or Her) Majesty's Ship - nava majestății sale - n.red.], o navă de patrulare, a urmărit corveta RFN Stoikiy și o navă-cisternă în timp ce acestea navigau în Canalul Mânecii în ultimele două săptămâni.

Ministerul Apărării nu a precizat exact când a avut loc interceptarea, dar a spus că aceasta a făcut parte dintr-o „operațiune de urmărire non-stop”.

HMS Severn a predat ulterior sarcinile de monitorizare unui aliat NATO în largul coastei Bretaniei, dar a continuat să monitorizeze de la distanță, gata să răspundă la orice activitate neașteptată.

Mai multe nave de război rusești în apele din jurul Regatului Unit

Ministerul Apărării a adăugat că forțele armate ale Marii Britanii erau în patrulare „din Canalul Mânecii până în Nordul Îndepărtat” pe fondul creșterii activității rusești care amenința apele britanice.

HMS Severn este o navă de patrulare offshore din clasa River, construită în 2002, capabilă să „escorteze nave de război străine care trec, să organizeze inspecții ale navelor de pescuit și să apere granița Regatului Unit”.

nava britanica severn

HMS Severn / sursa foto: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

Urmărirea celor două nave marchează doar cel mai recent incident care a implicat nave rusești care intră în apele din jurul Regatului Unit.

John Healey, secretarul Apărării, a declarat săptămâna trecută că a existat o creștere de 30% a numărului de nave rusești care amenință apele Regatului Unit în ultimii doi ani.

Incident cu o navă-spion

Săptămâna trecută a ieșit la iveală că Yantar, nava spion rusească, a fost observată în largul coastei Scoției, unde a tras cu lasere asupra unui avion de vânătoare de submarine RAF P-8 Poseidon, care fusese trimis să îl monitorizeze, în încercarea de a-i orbi pe piloți.

Piloții britanici nu au suferit răni și avioanele nu au suferit daune.

Într-o conferință de presă de miercuri pe Downing Street, John Healey a numit mișcarea „extrem de periculoasă” și a spus că nava Yantar a fost „concepută pentru a colecta informații și a cartografia cablurile submarine”.

El a adăugat: „Am desfășurat o fregată a Marinei Regale și avioane RAF P-8 pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, timp în care Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri.

„Această acțiune rusească este extrem de periculoasă și aceasta este a doua oară în acest an când această navă, Yantar, este desfășurată în apele britanice.”

Avertisment pentru Putin

Într-un mesaj adresat lui Vladimir Putin, secretarul Apărării a adăugat: „Vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se deplasează spre sud săptămâna aceasta, suntem pregătiți.”

El a spus că Guvernul are „opțiuni militare pregătite” în cazul în care nava ar naviga mai aproape de țărmurile britanice.

Ca răspuns la comentariile lui John Healey, Rusia a calificat declarația sa drept „provocatoare”, ambasada rusă postând pe Twitter că acțiunile sale „nu au avut ca scop subminarea” securității Regatului Unit.

Ultimul incident nu este primul care implică nava rusă Stoikiy intrată pe teritoriul britanic. În luna mai, două nave și Escadrila 814 Aeriană Navală au fost trimise să urmărească nava de război în timp ce aceasta naviga prin Canalul Mânecii pentru a se întâlni cu navele Sparta IV și Generalul Skobelev.

