Nave de război ale Rusiei, interceptate de marina britanică în Canalul Mânecii

Marina britanică a anunțat că a interceptat două nave de război ale Rusiei în Canalul Mânecii, potrivit unui anunț al Ministerului Apărării de la Londra. HMS Severn a interceptat nava rusă RFN Stoikiy într-o „operațiune de urmărire non-stop”, a confirmat Ministerul Apărării

HMS Severn [His (or Her) Majesty's Ship - nava majestății sale - n.red.], o navă de patrulare, a urmărit corveta RFN Stoikiy și o navă-cisternă în timp ce acestea navigau în Canalul Mânecii în ultimele două săptămâni.

Ministerul Apărării nu a precizat exact când a avut loc interceptarea, dar a spus că aceasta a făcut parte dintr-o „operațiune de urmărire non-stop”.

HMS Severn a predat ulterior sarcinile de monitorizare unui aliat NATO în largul coastei Bretaniei, dar a continuat să monitorizeze de la distanță, gata să răspundă la orice activitate neașteptată.

Ministerul Apărării a adăugat că forțele armate ale Marii Britanii erau în patrulare „din Canalul Mânecii până în Nordul Îndepărtat” pe fondul creșterii activității rusești care amenința apele britanice.

HMS Severn este o navă de patrulare offshore din clasa River, construită în 2002, capabilă să „escorteze nave de război străine care trec, să organizeze inspecții ale navelor de pescuit și să apere granița Regatului Unit”.

Urmărirea celor două nave marchează doar cel mai recent incident care a implicat nave rusești care intră în apele din jurul Regatului Unit.

John Healey, secretarul Apărării, a declarat săptămâna trecută că a existat o creștere de 30% a numărului de nave rusești care amenință apele Regatului Unit în ultimii doi ani.

Săptămâna trecută a ieșit la iveală că Yantar, nava spion rusească, a fost observată în largul coastei Scoției, unde a tras cu lasere asupra unui avion de vânătoare de submarine RAF P-8 Poseidon, care fusese trimis să îl monitorizeze, în încercarea de a-i orbi pe piloți.

Piloții britanici nu au suferit răni și avioanele nu au suferit daune.

Într-o conferință de presă de miercuri pe Downing Street, John Healey a numit mișcarea „extrem de periculoasă” și a spus că nava Yantar a fost „concepută pentru a colecta informații și a cartografia cablurile submarine”.

El a adăugat: „Am desfășurat o fregată a Marinei Regale și avioane RAF P-8 pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, timp în care Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri.

„Această acțiune rusească este extrem de periculoasă și aceasta este a doua oară în acest an când această navă, Yantar, este desfășurată în apele britanice.”

Într-un mesaj adresat lui Vladimir Putin, secretarul Apărării a adăugat: „Vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se deplasează spre sud săptămâna aceasta, suntem pregătiți.”