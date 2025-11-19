Navă rusească de spionaj, depistată aproape de Scoția. Mesaj transmis de ministrul Apărării din Marea Britanie pentru Kremlin

O navă spion, ce aparține Rusiei, care se ocupă de culegere de informații a fost monitorizată în apropierea Scoției, a anunțat miercuri ministrul britanic al Apărării, John Healey. Oficialul a avertizat Moscova că Marea Britanie „este pregătită” pentru orice escaladare ulterioară, conform aa.com.tr.

„O navă spion rusă, Yantar, se află la marginea apelor teritoriale britanice, la nord de Scoția, după ce a intrat în apele teritoriale britanice în ultimele săptămâni. Aceasta este o navă concepută pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”, a declarat oficialul britanic.

„Am trimis o fregată ce aparține Marinei Regale și avioane ale RAF (Forțele Aeriene Regale) pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave. În acest timp, Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri”, a mai anunțat ministrul Apărării.

Este al doilea incident de acest gen, înregistrat în 2025. Oficialul din Albion i-a transmis un mesaj categoric președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pe care l-a avertizat că Marea Britanie este pregătită să ia măsuri drastice, dacă situația o va impune.

„Această mișcare a Rusiei este extrem de periculoasă, iar aceasta este a doua oară în acest an când nava Yantar este trimisă în apele teritoriale ale Regatului Unit. Așadar, mesajul meu pentru Rusia și pentru președintele Vladimir Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se va îndrepta spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.

Este prima dată când auzim de această acțiune a navei Yantar îndreptată împotriva RAF britanice. O luăm extrem de în serios”, a spus Healey, care a continuat cu o amenințare ce ține de o reacție militară neîntârziată.

„Avem opțiuni militare pregătite în cazul în care nava Yantar își schimbă cursul.” Healey a mai spus că ultima dată când Yantar s-a aflat în apele teritoriale britanice, armata britanică a scos la suprafață un submarin de atac cu propulsie nucleară, în apropierea navei, „despre care nu știau că se află acolo”.