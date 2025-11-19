Navă rusească de spionaj, depistată aproape de Scoția. Mesaj transmis de ministrul Apărării din Marea Britanie pentru Kremlin
- Nicolae Comănescu
- 19 noiembrie 2025, 16:35
O navă spion, ce aparține Rusiei, care se ocupă de culegere de informații a fost monitorizată în apropierea Scoției, a anunțat miercuri ministrul britanic al Apărării, John Healey. Oficialul a avertizat Moscova că Marea Britanie „este pregătită” pentru orice escaladare ulterioară, conform aa.com.tr.
Marea Britanie, pusă pe jar de o navă de spionaj ce aparține Rusiei
„O navă spion rusă, Yantar, se află la marginea apelor teritoriale britanice, la nord de Scoția, după ce a intrat în apele teritoriale britanice în ultimele săptămâni. Aceasta este o navă concepută pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”, a declarat oficialul britanic.
„Am trimis o fregată ce aparține Marinei Regale și avioane ale RAF (Forțele Aeriene Regale) pentru a monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave. În acest timp, Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri”, a mai anunțat ministrul Apărării.
Mesaj categoric transmis de ministrul Apărării pentru Vladimir Putin
Este al doilea incident de acest gen, înregistrat în 2025. Oficialul din Albion i-a transmis un mesaj categoric președintelui Rusiei, Vladimir Putin, pe care l-a avertizat că Marea Britanie este pregătită să ia măsuri drastice, dacă situația o va impune.
„Această mișcare a Rusiei este extrem de periculoasă, iar aceasta este a doua oară în acest an când nava Yantar este trimisă în apele teritoriale ale Regatului Unit. Așadar, mesajul meu pentru Rusia și pentru președintele Vladimir Putin este următorul: vă vedem, știm ce faceți și, dacă Yantar se va îndrepta spre sud în această săptămână, suntem pregătiți.
Este prima dată când auzim de această acțiune a navei Yantar îndreptată împotriva RAF britanice. O luăm extrem de în serios”, a spus Healey, care a continuat cu o amenințare ce ține de o reacție militară neîntârziată.
Descoperire extrem de gravă
„Avem opțiuni militare pregătite în cazul în care nava Yantar își schimbă cursul.” Healey a mai spus că ultima dată când Yantar s-a aflat în apele teritoriale britanice, armata britanică a scos la suprafață un submarin de atac cu propulsie nucleară, în apropierea navei, „despre care nu știau că se află acolo”.
