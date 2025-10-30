Un bărbat a dat peste ceva incredibil în spatele unui șemineu uitat de timp

Casele vechi ascund adesea amprente ale trecutului, iar lucrările de renovare pot scoate la lumină detalii surprinzătoare despre cei care le-au locuit odinioară. De la corespondență uitată sub podele, până la comori uitate în poduri, toate acestea ar rămâne necunoscute până în ziua în care cineva demarează un proiect de modernizare. De data aceasta, însă, povestea ia o întorsătură neașteptată deoarece un bărbat a descoperit ceva complet diferit față de ceea ce se aștepta.

Un bărbat a trăit momente neașteptate în timpul renovării unei case, descoperind ceva cu totul neobișnuit ascuns în spatele unui șemineu vechi. Liam Grover, antreprenor imobiliar, a împărtășit experiența pe contul său de Instagram.

În clipul video postat pe social media, se poate observa cum Liam Grover încearcă să înlăture cu dificultate învelișul metalic și grătarul care acopereau șemineul.

După mai multe încercări și cu ajutorul unui cuțit, reușește să desprindă grătarul, iar câteva momente mai târziu, placa din spate cade, dezvăluind ceea ce fusese ascuns acolo.

În locul obișnuitelor scrisori vechi sau al comorilor uitate de foștii proprietari, Liam a dat peste un porumbel care s-a strecurat cu nonșalanță în încăpere, lăsându-l complet surprins.

Dezvoltatorul imobiliar a preluat pasărea cu grijă, scoțând-o pe ușa principală și a așezat-o pe mașină.La scurt timp a putut să zboare în siguranță.

Liam a comentat: „Întotdeauna e bine să știi pe cine să suni în astfel de situații… deși, sincer, nu sunt sigur pe cine aș fi contactat în cazul ăsta”

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Mulți au fost uimiți de întâlnirea neașteptată cu porumbelul în șemineu, unii s-au întrebat cât timp a fost captiv, iar alții și-au exprimat recunoștința față de Liam pentru gestul său grijuliu.

Pe rețelele sociale, gestul de a ajuta un porumbel a stârnit reacții emoționante din partea internauților. Un utilizator și-a exprimat încântarea: „Un porumbel de pădure! Mulțumesc pentru că ai avut grijă de mica creatură. Iubesc porumbeii”.

Alți comentatori au comentat situația cu un strop de umor: „Vecinii erau probabil foarte confuzi când te-au văzut ieșind din casă cu un porumbel”.

Un alt mesaj a subliniat importanța responsabilității față de animale: „Mulțumesc că nu ai abandonat pasărea. Urăsc când oamenii fac asta! Lasă biata pasăre să se recupereze și să zboare când este pregătită”.

Nu este neobișnuit ca păsările să fie găsite în locuri greu accesibile, precum coșurile de fum, spațiile din spatele șemineelor sau golurile din pereți. Experții de la RSPCA recomandă ca în cazul în care descoperiți o pasăre prinsă în coșul de fum, să o scoateți și să o eliberați în timpul zilei, atâta timp cât nu este rănită.

Ei mai spun că păsările, odată intrate printr-un coș de fum, tind să se îndrepte spre cea mai puternică și mai vizibilă sursă de lumină din apropiere. Pentru a preveni confuzia păsărilor în interior, specialiștii recomandă să fie lăsat un singur punct de ieșire: toate ferestrele și ușile exterioare, cu excepția uneia, trebuie închise, luminile stinse, iar perdelele trase peste geamurile rămase blocate. Astfel, păsările pot fi ghidate în siguranță către exterior.