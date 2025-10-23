O toaletă publică de 100.000 de euro s-a deschis în timp ce era folosită. S-a întâmplat la Timișoara

O toaletă inteligentă amplasată într-un parc din Timișoara a devenit subiect de discuție publică după ce ușa acesteia s-a deschis automat, din greșeală, în timp ce era utilizată, expunând persoanele aflate în interior. Echipamentul, care funcționează pe bază de tehnologie automată, a fost achiziționat în cadrul proiectelor de modernizare ale municipalității conduse de Dominic Fritz.

Administrația din Timișoara a achiziționat două toalete moderne pentru spațiile publice din oraș. Acestea au fost cumpărate prin licitație publică, cu prețuri de 379.934 lei + TVA pentru toaleta din Parcul Civic și 383.327 lei + TVA pentru cea din Parcul Lidia. Potrivit Horticultura, costurile totale au inclus atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor, precum și materialele folosite.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de două luni. De asemenea, aceleași surse au menționat că astfel de toalete inteligente au fost achiziționate și în alte orașe din România, cum ar fi Brașov, unde prețul pentru o toaletă a fost de 243.500 lei în 2023, dar fără a include lucrările de execuție.

Autoritățile justifică investiția semnificativă prin includerea tuturor lucrărilor de infrastructură necesare, precum racordarea la utilități și amenajările conexe. Mircea Vancea, directorul Horticultura, a explicat că întregul proiect a avut un cost de aproximativ 90.000 de euro cu TVA, sumă care acoperă atât achiziția toaletelor, cât și lucrările de instalare și infrastructură.

„Acest cost cuprinde canalizarea, conexiunea la apă, lucrările de betonare, asfaltare, pavaj și conexiunile la curent. Cele două conexiuni au, în total, o lungime de jumătate de kilometru. Din această sumă, aproximativ 40.000 de euro sunt pentru toalete, iar restul pentru lucrările conexe, autorizațiile, proiectarea și alte cheltuieli. În cazul Clujului, doar toaletele au fost achiziționate, iar lucrările s-au realizat separat. Pentru a reduce costul, au raportat în SEAP doar achiziția toaletelor, urmând ca restul lucrărilor să fie realizate ulterior”, a declarat Vancea.

Acesta a subliniat că valoarea totală reflectă nu doar echipamentul propriu-zis, ci și infrastructura necesară pentru funcționarea lui. În discuție sunt incluse canalizarea, alimentarea electrică și toate lucrările edilitare aferente trotuarelor și rețelelor de utilități.