Virgil Popescu: UE alocă fonduri suplimentare pentru cercetare și transport

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat că a votat, în Parlamentul European, pentru bugetul Uniunii Europene (UR) aferent anului 2026, care se ridică la 193,9 miliarde de euro.

Potrivit acestuia, bugetul aprobat este mai mare cu 597,8 milioane de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, având ca scop sprijinirea domeniilor considerate prioritare la nivel european – cercetare, competitivitate, apărare și dezvoltare durabilă.

„Am votat pentru un buget al UE pentru 2026 de 193,9 miliarde de euro, cu 597,8 milioane de euro mai mult decât propunerea Comisiei Europene. Obiectivul: un buget care răspunde provocărilor actuale, consolidează cercetarea, competitivitatea şi apărarea, şi sprijină dezvoltarea durabilă”, a transmis europarlamentarul PNL într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bugetul a fost adoptat în contextul discuțiilor privind prioritățile Uniunii pentru următorul exercițiu financiar, în special în ceea ce privește creșterea investițiilor în inovare și infrastructură, dar și consolidarea rezilienței europene în fața provocărilor economice și geopolitice.

Virgil Popescu a detaliat că, față de propunerea inițială a Comisiei, Parlamentul European a aprobat suplimentarea bugetului cu sume destinate mai multor programe strategice.

„Bugetul cuprinde, în plus, 60 milioane de euro pentru Orizont Europa – investiţii în inovare şi cercetare, 80 milioane euro pentru reţelele de transport şi energie – infrastructură modernă şi conectată, 5 milioane euro pentru EU4Health şi Erasmus+ – sănătate şi educaţie pentru cetăţeni”, a precizat eurodeputatul liberal.

Programul „Orizont Europa” este principalul instrument al Uniunii pentru finanțarea cercetării și inovării, în timp ce inițiativele privind rețelele de transport și energie urmăresc modernizarea infrastructurii europene și creșterea conectivității între statele membre.

De asemenea, EU4Health și Erasmus+ sunt considerate programe-cheie pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni prin investiții în domeniile sănătății și educației.

După adoptarea poziției Parlamentului, urmează procesul de negociere cu Consiliul Uniunii Europene, pentru stabilirea formei finale a bugetului pentru anul 2026. Potrivit lui Virgil Popescu, prima rundă de negocieri este programată pentru 4 noiembrie.

„Urmează negocierile cu Consiliul, prima rundă fiind programată pentru 4 noiembrie. Bugetul UE 2026 va susţine 27 de state membre şi 450 de milioane de europeni”, a subliniat europarlamentarul.

Discuțiile vor continua în perioada următoare pentru armonizarea pozițiilor instituțiilor europene și adoptarea documentului final înainte de sfârșitul anului, astfel încât bugetul să poată intra în vigoare la începutul lui 2026.

Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 face parte din Cadrul Financiar Multianual 2021–2027, care stabilește limitele de cheltuieli pentru principalele domenii de politică ale UE.

Acesta are rolul de a asigura continuitatea proiectelor strategice în toate statele membre și de a sprijini obiectivele de tranziție verde și digitală.

Conform datelor publicate de Parlamentul European, o parte semnificativă a bugetului este destinată susținerii economiei europene, reducerii dependenței energetice și consolidării programelor de securitate și apărare comună.