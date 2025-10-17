Politica

Virgil Popescu: Uniunea Europeană va renunța treptat la gazele rusești

Virgil Popescu: Uniunea Europeană va renunța treptat la gazele ruseștiVotul din comisiile ITRE și ITC. Sursa foto: Facebook/Virgil Popescu
Europarlamentarul Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană pune capăt dependenței de gazele rusești, iar votul de joi din comisiile ITRE și ITC confirmă angajamentul de a reduce treptat importurile din Rusia și de a consolida securitatea energetică a blocului comunitar. „Uniunea Europeană spune STOP dependenţei de gazele ruseşti”, a mai scris acesta, într-o postare pe Facebook.

UE, gata să renunțe treptat la importurile de gazele rusești

Europarlamentarul spune că Uniunea Europeană va renunța treptat la gazele rusești, fapt confirmat de votul de joi din comisiile ITRE și ITC.

„Uniunea Europeană spune STOP dependenţei de gazele ruseşti! Votul de astăzi din comisiile ITRE şi ITC confirmă angajamentul UE de a elimina treptat importurile de gaze naturale din Rusia şi de a întări securitatea energetică a Uniunii”, a spus acesta.

Raportul adoptat intră în negocierile interinstituţionale

Virgil Popescu explică faptul că, prin modificarea Regulamentului (UE) 2017/1938, statele membre vor putea evalua mai eficient riscurile de dependență și vor dispune de instrumente mai clare pentru prevenirea crizelor energetice.

„Raportul adoptat intră acum în negocierile interinstituţionale — un pas esenţial spre o Uniune Europeană mai sigură şi independentă energetic. O Uniune Europeană care transmite clar că nu mai acceptă ca resursele să fie folosite ca instrumente de şantaj”, a mai adăugat acesta.

Virgil Popescu

Virgil Popescu. Sursa foto: Facebook/Virgil Popescu

Conducta care va prelua gazele din Marea Neagră, pusă în exploatare

Tot astăzi, europarlamentarul a anunțat punerea în exploatare a conductei care va transporta gazele ce urmează să fie extrase din perimetrul offshore Neptun Deep, proiect considerat esențial pentru securitatea energetică a României și a Uniunii Europene.

„În contextul european, în care chiar astăzi la comisia ITRE, din care fac parte, s-a votat raportul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, țara noastră va fi un garant al securității energetice a Uniunii Europene și va putea să asigure consumul intern, iar ce rămâne să vândă la export”, a mai scris acesta, într-o altă postare.

El a adăugat: „Mai mult chiar, prin legea offshore, pe care am inițiat-o în 2022, statul român are drept de preempțiune asupra vânzărilor de gaze din Marea Neagră. Așa că am un sfat pentru ”băieții” suveraniști: DACĂ NU AȚI votat legea, mai ușor cu sloganul ”NU ne vindem țara”.

