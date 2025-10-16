Trupa rusească pe care Putin a vrut să o reducă la tăcere

Trupa Leningrad, fondată în 1997 de Sergey Shnurov (cunoscut și sub numele de „Shnur”), este una dintre cele mai influente și controversate formații din Rusia. Cu un stil muzical energic și versuri pline de umor negru și sarcasm social, trupa a câștigat rapid popularitate, devenind un simbol al rezistenței culturale într-o perioadă de restricții tot mai mari.

Leningrad s-a format în Sankt Petersburg și a devenit cunoscută pentru stilul său distinctiv, care combină ska, punk și rock cu influențe tradiționale rusești. Versurile lor, adesea provocatoare și pline de umor, abordează teme precum corupția, viața cotidiană și politica, oferind o oglindă a societății rusești.

De-a lungul anilor, trupa a lansat numeroase albume și a susținut concerte în toată Rusia, câștigând un public larg și divers.

În ciuda succesului, trupa nu a fost scutită de controverse. În 2025, Curtea de Districte Vasileostrovsky din Sankt Petersburg a interzis distribuirea a cinci dintre piesele lor: „Candidate”, „No **yna”, „Ch.P.H.”, „Ospa” și „Russky”, considerându-le periculoase pentru ordinea publică.

Această decizie face parte dintr-o tendință mai largă de reprimare a exprimării artistice în Rusia, unde multe trupe și artiști care critică regimul au fost supuși cenzurii sau au fost forțați să se auto-cenzureze.

Pe lângă cenzura pieselor, Leningrad s-a confruntat și cu amânarea sau anularea concertelor. De-a lungul anilor, autoritățile rusești au intervenit pentru a împiedica desfășurarea unor evenimente ale trupei, invocând motive precum „încălcarea ordinii publice” sau „promovarea comportamentului antisocial”.

Aceste măsuri au fost percepute de mulți ca încercări de a reduce influența trupei și de a controla mesajele transmise publicului.

În ciuda acestor obstacole, muzica Leningrad a rămas populară în rândul tinerelor generații din Rusia. La scurt timp după interzicerea pieselor, sute de tineri s-au adunat pe strada principală din Sankt Petersburg pentru a asculta melodiile interzise, demonstrând astfel că, în ciuda cenzurii, dorința de libertate artistică rămâne puternică

De-a lungul carierei lor, membrii trupei Leningrad au fost implicați în diverse proiecte și colaborări. În 2023, trupa a lansat o piesă în care lăuda conglomeratul de apărare de stat Rostec. Această schimbare de atitudine a fost interpretată de unii ca o adaptare la climatul politic actual, în timp ce alții au văzut-o ca o trădare a principiilor lor anterioare.