Uniunea Europeană pregătește o lege a reparaţiilor de război pentru reconstrucția Ucrainei

Valdis Dombrovskis, comisarul european însărcinat cu Economia, a anunţat că Uniunea Europeană pregăteşte o lege a reparaţiilor de război, menită să permită folosirea veniturilor generate de activele ruseşti blocate pentru reconstrucţia Ucrainei. Iniţiativa vizează exploatarea eficientă a acestor active şi include un apel către statele G7 să adopte măsuri similare, potrivit AFP.

Uniunea Europeană pregăteşte o lege a reparaţiilor care să permită folosirea veniturilor generate de activele ruseşti blocate în urma sancţiunilor impuse Moscovei. Comisarul european însărcinat cu Economia, Valdis Dombrovskis, a declarat miercuri că legislaţia europeană va stabili cadrul juridic necesar pentru canalizarea acestor resurse către reconstrucţia Ucrainei.

„Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşti blocate”, a afirmat Dombrovskis. Oficialul a subliniat că legea nu se limitează la nivelul UE, ci vizează şi coordonarea cu partenerii internaţionali, în special cu statele membre ale G7.

Valdis Dombrovskis a îndemnat statele din G7 să exploreze modalităţi similare de a folosi activele ruseşti blocate pe teritoriile lor. „Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat comisarul.

Dombrovskis a declarat în marja reuniunilor de toamnă ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington, că liderii G7 au convenit anterior la nivel de miniștri de finanțe să „lucreze într-un mod coordonat”, precizând că va prezenta planurile UE și îi va încuraja pe parteneri să vadă ce pot face cu activele rusești blocate pe teritoriile lor, discuțiile incluzând și sancțiuni suplimentare.

Conform planului Uniunii Europene, fondurile obținute vor fi împrumutate de la organizația internațională de depozite Euroclear din Belgia și redirecționate către Ucraina, iar orice plăți efectuate de Rusia pentru reparațiile postbelice vor fi folosite pentru despăgubirea țărilor europene.

Kremlinul a criticat inițiativa, calificând-o drept un „furt” și amenințând cu posibile măsuri, în timp ce Belgia solicită garanții că UE își va împărți riscurile asociate acestui plan.