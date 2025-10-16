Moldovenii care muncesc legal în Ucraina vor primi pensii. Urmează un acord guvernamental Kiev-Chişinău

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale.

Guvernul condus de Dorin Recean a aprobat, în ultima sa şedinţă, inițierea negocierilor cu Guvernul de la Kiev privind semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale.

Aranjamentul îi vizează și pe cetățenii ucraineni angajați în câmpul muncii în Republica Moldova. Pe lângă pensii, sunt prevăzute şi alte drepturi sociale garantate pentru perioadele de muncă efectuate în ambele țări.

Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, cca 20.000 de moldoveni ar putea beneficia de prevederile Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului moldo-ucrainean în domeniul securității sociale.

Republica Moldova a semnat acorduri similare cu 20 de state, printre care Spania, Italia și Germania.

Proiectul Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale va reglementa colaborarea între autoritățile responsabile din ambele state, pentru a asigura o aplicare eficientă și consecventă a prevederilor Acordului.

Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente din cele două țări, astfel încât prevederile Acordului să fie aplicate eficient și uniform.

Potrivit autorităților de la Chişinău, acordul are scopul de a facilita protecția drepturilor cetățenilor care beneficiază de asigurări sociale în ambele state.

Pentru a negocia aranjamentul și a consolida cooperarea cu Ucraina în sfera securității sociale, va fi creată o delegație oficială, condusă de Cristina Jandîc, secretar-adjunct la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pe data de 15 ianuarie 2025, Republica Moldova și Ucraina au inițiat negocierea Acordului în domeniul securității sociale.

În componența grupului de negociatori din partea Republicii Moldova au fost incluși reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Acordul în domeniul securităţii sociale va substitui normele prevăzute în Acordul privind garantarea drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii, semnat la 29 august 1995 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei, precum şi în Acordul despre transferul şi achitarea reciprocă a pensiilor, semnat la 23 octombrie 1998 între Fondul Social al Republicii Moldova şi Fondul de Pensionare al Ucrainei.

În cadrul întâlnirii au fost abordate aspectele privind garantarea dreptului la pensii pentru limită de vârstă, de dizabilitate și de urmași, precum și în cazul accidentelor de muncă și boli profesionale a cetățenilor Republicii Moldova și Ucrainei stabiliți cu traiul permanent pe teritoriul celeilalte țări.

Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale, care este încă în proces de negociere are drept scop îmbunătățirea protecției sociale pentru cetățenii din cele două state care au desfășurat activitate de muncă pe teritoriul acestora