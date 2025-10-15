Carduri sociale 2025. Prima tranșă de bani a ajuns la românii vulnerabili. Când se face următoarea plată

Peste 1,1 milioane de români care dețin carduri sociale au primit prima tranșă de bani, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Fondurile virate recent au scopul de a veni în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, asigurându-le accesul la alimente esențiale și mese calde.

Printre beneficiarii programului se numără pensionarii de peste 65 de ani care primesc indemnizație socială, copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri lunare de până la 2.000 de lei, dar și familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Pe baza datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în prima etapă a programului „Sprijin pentru România” au fost implicați 1.115.773 beneficiari.

Din totalul acestora, 1.028.391 de persoane dețin carduri sociale valabile, reprezentând 92,16%, în timp ce 6.231 de carduri au fost emise, dar nu au fost încă livrate, fiind în posesia Poștei Române. Alte 12.223 carduri au fost dezactivate și necesită reemitere și redistribuire, iar 68.928 de carduri sunt destinate beneficiarilor noi și se află în curs de procesare prin contracte separate.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că a doua tranșă va fi încărcată până la finalul anului 2025.

„Ministerul confirmă că a fost respectat angajamentul de a livra prima tranșă de fonduri în acest an, urmând ca a doua tranșă să fie încărcată până la finalul anului 2025, conform calendarului stabilit”, arată reprezentanții instituției.

Pentru persoanele care dețin card, dar nu au primit încă sumele aferente, Ministerul pune la dispoziție asistență prin e-mail la adresa card.sprijin@mfe.gov.ro sau la numerele de telefon 0372.838.633 și 0372.838.886.

„Este important de precizat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu stabilește eligibilitatea individuală a beneficiarilor. Instituția are rolul de a asigura exclusiv încărcarea cardurilor pentru persoanele confirmate ca eligibile de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin intermediul CNPP și ANPIS”, mai arată instituția.