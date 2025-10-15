Românii care plătesc taxe, puși să susțină consultații și analize gratuite și pentru cei ce nu contribuie

Românii pot beneficia de consultații și analize medicale gratuite, indiferent dacă sunt sau nu asigurați, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit programului național de prevenție, fiecare cetățean din România are dreptul să beneficieze de consultații medicale periodice gratuite la medicul de familie. Aceste servicii sunt disponibile tuturor, indiferent dacă persoana este asigurată sau nu, scopul principal fiind depistarea timpurie a bolilor și menținerea unei stări de sănătate optime.

Programul îi încurajează pe români să meargă regulat la controale medicale, pentru a preveni afecțiunile care pot fi tratate mai ușor dacă sunt descoperite din timp.

„Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești.De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăiești și ce muncești, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinți la medicul tău de familie”, au scris reprezentanții Ministerul Sănătății pe Facebook.

Concret, românii cu vârste între 18 și 39 de ani pot merge o dată pe an la medicul de familie pentru o consultație gratuită, menită să evalueze starea generală de sănătate și să identifice posibili factori de risc, precum fumatul, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice sau excesul ponderal.

În cazul persoanelor de peste 40 de ani, programul prevede până la trei consultații gratuite anual, numărul acestora fiind stabilit în funcție de riscurile depistate de medicul de familie.

Ministerul Sănătății a mai anunțat că, în funcție de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru o serie de analize gratuite. Printre acestea se numără hemoleucograma, testele pentru glicemie, colesterol total și LDL, analizele hepatice și renale, testul HPV, ecografia sau mamografia pentru femei, testul pentru depistarea sângelui ocult în scaun – util în prevenirea cancerului colorectal – și testul PSA, recomandat bărbaților de peste 50 de ani.

„Fii prevăzător și încrezător mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea. Încrederea îți face bine”, mai spun reprezentanții Ministerului.

Persoanele neasigurate din România pot primi, în anumite situații, medicamente gratuite sau compensate, potrivit reglementărilor aflate în vigoare. Deși accesul la tratamente este limitat față de cel al persoanelor asigurate, statul oferă totuși sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Conform Ministerului Sănătății, pacienții fără venituri și fără asigurare medicală pot beneficia gratuit de servicii, medicamente și dispozitive medicale incluse în pachetul de bază, dacă suferă de o boală aflată în cadrul unui Program Național de Sănătate. Măsura se aplică până la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, în caz de urgență medicală, orice persoană – indiferent de statutul de asigurat – are dreptul la tratament gratuit în spitalele publice. Medicamentele și materialele sanitare sunt acordate fără costuri atunci când viața pacientului este pusă în pericol sau există un risc major pentru sănătate.

Persoanele care suferă de boli cronice precum diabetul, hemofilia sau insuficiența renală pot beneficia în continuare de tratamente gratuite prin Programele Naționale de Sănătate, chiar dacă nu plătesc contribuția la sistemul de asigurări.